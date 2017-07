Atentado mata 10 militares e deixa mais de 20 feridos no Egito

Durante os últimos três anos, o Egito está realizando operações antiterroristas no norte da península do Sinai, onde se concentraram grupos extremistas. As notícias sobre atentados nesta área são frequentes. Centenas de pessoas morreram nos ataques.

Dez militares egípcios morreram numa explosão no povoado de el-Barth, ao sul da cidade de Rafah, próximo à Faixa de Gaza, na manhã de sexta-feira (7), de acordo com “Sky News Arabia”, que cita fontes nos serviços de segurança locais. Segundo a “AP”, morreram 10 militares e mais de 20 ficaram feridos.

