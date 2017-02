Atentado mata um e fere 15 no Paquistão

O representante da polícia, Sokhail Khalid, informou que as explosões aconteceram na entrada do prédio do tribunal de justiça da cidade de Tangi

Diversas explosões na cidade de Tangi, no norte do Paquistão, deixaram uma pessoa morta e 15 feridas próximo a um tribunal de justiça, informou a mídia local. Segundo a reportagem, a polícia matou pelo menos dois criminosos e o terceiro se suicidou.

O representante da polícia, Sokhail Khalid, informou que as explosões aconteceram na entrada do prédio do tribunal, onde decorria uma audiência. Os criminosos, cujo número não foi revelado, abriram fogo perto do prédio e testemunhas afirmaram que um deles atirou uma granada, enquanto outro tentou invadir o local e teria sido atingido e morto pela polícia.

O canal Dunya News afirmou que pelo menos 15 pessoas foram hospitalizadas na sequência das explosões. O distrito de Charsadda, inde fica a cidade de Tangi, fica a 30 quilômetros de Peshawar, capital da província de Khyber-Pakhtunkhwa e, de 10 anos para cá, tem sido alvo de recorrentes ataques terroristas. Há cerca de um ano, um atentado contra o tribunal de Shabqadar, no mesmo distrito, deixou 17 mortos e mais de 20 feridos.

Fonte: ORMNews.

