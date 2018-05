Atentado suicida deixa mortos e feridos em Bagdá

Ataque ocorre no 7º dia do mês sagrado do Ramadã, período em que os muçulmanos iraquianos costumam sair para cafés e restaurantes durante a noite para quebrar o jejum diário.

Cinco pessoas morreram e 16 ficaram feridas na quarta-feira (23) em um ataque suicida contra uma zona de cafés ao ar livre muito concorrida durante as noites do Ramadã no norte de Bagdá.

O ataque ocorre no 7º dia do mês sagrado do Ramadã, período em que os muçulmanos iraquianos costumam sair para cafés e restaurantes durante a noite para quebrar o jejum diário.

A polícia informou que um suicida detonou seu cinturão de explosivos quando a polícia o cercou próximo a um jardim público do bairro de Al Shoala, de maioria xiita. Policial que conversou com a AFP pediu para não ser identificado.

Entre os mortos estão uma mulher, uma menina e três membros das forças de segurança.

Imagens publicadas nas redes sociais e nos meios de comunicação mostravam veículos da polícia destruídos.

Desde a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou o ditador Saddam Hussein, em 2003, os períodos de Ramadã no Iraque têm sido marcados pela violência cometida por extremistas.

