Athletico Paranaense vence Ceará com gol marcado por Nikão

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)-31/08/2019 21:03/ Neste sábado, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Athletico Paranaense derrotou o Ceará por 1 a 0. Jogando na Arena da Baixada, o Furacão teve boa atuação e não sofreu sustos na defesa. O único gol do jogo foi marcado por Nikão, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Athletico Paranaense subiu para a oitava colocação, com 25 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe comandada por Tiago Nunes visita o Santos, na Vila Belmiro, no domingo da semana que vem, às 16h. Enquanto isso, o Ceará estacionou na 13ª colocação, com 20 pontos conquistados. O próximo compromisso do time será contra o Corinthians, em São Paulo, no sábado, às 11h.

O jogo – Na primeira etapa, o Athletico Paranaense manteve o domínio da posse de bola e ocupava o campo ofensivo, enquanto o Ceará se postava defensivamente, esperando uma boa oportunidade para contra-atacar. Primeiro, Thiago Galhardo exigiu boa defesa de Santos após passar pela marcação e, na sequência, Rony levou perigo para o Furacão, finalizando com perigo depois de deixar para trás dois adversários.

O gol do Athletico saiu no último lance da primeira etapa. Marco Ruben foi acionado em cobrança de lateral pela esquerda, ganhou de Valdo na linha de fundo e cruzou para dentro da área. A bola passou por tudo mundo e chegou a Nikão, que bateu de primeira, cruzado, mandando no canto direito do goleiro Diogo Silva.

Logo no início da segunda etapa, o Athletico voltou a balançar a rede, novamente com Nikão. No entanto, o árbitro anulou o gol, já que o meia-atacante utilizou a mão para dominar a bola.

Com o Ceará precisando buscar o empate, o domínio da bola passou a ficar mais dividido. Mesmo assim, o Furacão pouco sofreu defensivamente. A chance mais perigosa dos visitantes veio com Chico, que entrou na segunda etapa, e exigiu defesa do Santos em cobrança de falta.

