Athletico-PR derrota Internacional e é campeão da Copa do Brasil

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/Internacional)18/09/2019 22:36/- O Athletico-PR é campeão da Copa do Brasil. O Furacão visitou o Internacional nesta quarta-feira, pelo segundo jogo da decisão do torneio nacional e venceu por 2 a 1. Devido à vantagem adquirida no jogo de ida, em triunfo por 1 a 0, a equipe paranaense bateu os gaúchos no placar agregado de 3 a 1 e venceu a taça de forma inédita.

O título é o primeiro da história do Athletico-PR, que chega ao seu segundo troféu nacional, juntamente com o Campeonato Brasileiro de 2001. O Furacão só havia chegado uma vez à decisão, em 2013, quando perdeu para o Flamengo.

Em primeiro tempo muito movimentado, os visitantes abriram o placar com Léo Cittadini aos 23 minutos em grande passe do atacante argentino Marco Rubén. O Colorado não demorou para deixar tudo igual, em tento anotado por Nico López após longo bate-rebate dentro da área.

A igualdade não foi suficiente para a equipe da casa, que diante de 50.355 torcedores, ainda levou o segundo, de Rony, já nos acréscimos da segunda etapa após jogada magistral de Marcelo Cirino.

Igualdade em jogo duro

Com um minuto de jogo, o Inter chegou com perigo pela primeira vez. Guerrero dominou bola na área e rolou para Nico López. O uruguaio ficou cara a cara com Santos, mas o arqueiro do Rubro-Negro conseguiu fazer a defesa após batida firme.

Mesmo tomando mais a iniciativa do jogo, foi o Athletico que abriu o placar. Aos 23, Rony fez boa jogada e colocou em profundidade para Marco Rubén pelo lado esquerdo da área. O camisa 9 foi rápido e rolou para meio. A bola encontrou Léo Cittadini, que dominou, calculou e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para os paranaenses.

Aos 30, o Inter deixou tudo igual no Beira-Rio. Após cobrança de escanteio, um longo bate-rebate fez a bola sair e entrar da área várias vezes. Ainda aproveitando a confusão, Lindoso desviou de cabeça no travessão, na volta, após casquinha de Cuesta, a bola se ofereceu para Nico López, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Buscando maior controle do jogo na primeira etapa, o Inter terminou os 45 minutos iniciais com 66% de posse de bola, contra 34% do Athletico, e finalizando mais: 7 a 5 para os mandantes.

Furacão garante título inédito

A segunda etapa foi marcada por um jogo muito mais truncado e com poucas chances reais para movimentar o placar. Os mandantes tiveram uma oportunidade clara ainda no início, aos 10 minutos. Em cobrança de escanteio curto, Sobis ficou com a bola e cruzou na segunda trave. Guerrero e Cuesta, porém, foram juntos para a bola e acabaram se atrapalhando.

O Inter ainda arriscou de média distância com Wellington Silva, aos 14 e 24 minutos, porém nas duas vezes a bola foi para fora do gol.

Na segunda parte da etapa final, os visitantes conseguindo anular praticamente todas as investidas do Colorado, até os minutos finais. Aos 42, em momento de confusão da defesa do Furacão, o Inter quase virou a partida, após batida de Nico López dentro de área, e Parede, que saiu do banco, após rebote do goleiro.

Já nos acréscimos, com a defesa do Inter desmontada, Cirino, que entrou na segunda etapa, chamou dois jogadores na lateral esquerda e aplicou drible desconcertante. O camisa 10 levantou a cabeça e encontrou Rony, que dominou na área e marcou o gol do título inédito do Rubro-Negro.

