ATHLETICO-PR pode registrar a maior sequência de vitórias pelo Brasileirão dos últimos 15 anos

O duelo com o Palmeiras, portanto, é a chance para que o Athletico repita a sequência de 2005. Além disso, o jogo deste sábado pode definir o rumo do time na competição. Uma vitória coloca o time na briga pelo G-6; já uma vitória pode reaproximá-lo do Z-4.

O Athletico pode registrar sua maior sequência de vitórias pelo Brasileirão dos últimos 15 anos. O time de Paulo Autuori vem de quatro vitórias seguidas e tenta engatar a quinta diante do Palmeiras. O jogo da 23ª rodada está marcado para este sábado, às 17h, no Allianz Parque.

