Atingido com várias terçadadas pelo corpo no centro de Castanhal

Vítima ficou gravemente feriada após ser golpeada com várias terçadadas. (Foto: Via WhatsApp)

Arthur Videria Neto foi atingido com vários golpes de terçado, na madrugada desta segunda-feira (31), na esquina da travessa Irmã Adelaide com a avenida Barão do Rio Branco, no centro de Castanhal, nordeste paraense.

A vítima teria entre 25 a 35 anos e foi atingida com vários golpes pelo corpo. Ainda não há informações de quem teria atentado contra a vida de Arthur e nem o que teria motivado a violência.

Ele foi socorrido e transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua.

Em nota, o Hospital Metropolitano informou que o paciente deu entrada na unidade às 10h40 de hoje. Seu estado de saúde é considerado estável.

