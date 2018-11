Atirador em moto dispara três tiros em homem na sua casa no bairro São Marcos em Novo Progresso

José Nunes da Silva, 47 anos, foi morto a tiros [dentro de sua casa], por volta das 09h10mn deste sábado (17), no Bairro são Marcos em Novo Progresso.(Foto:Reprodução)

Conforme informação, dois homens em uma motocicleta modelo POP, chegaram até a residência da vitima efetuaram os disparos e saíram rumo ignorado. A vitima foi socorrido as presas pelo SAMU , chegou no hospital com vida morreu no momento que esta na UTI em cirurgia. José Nunes foi atingido por três disparos de arma de fogo, um tiro na cabeça e dois no ombro.

A Polícia Militar fez rondas na região, mas não conseguiu encontrar o atirador.

O corpo de José Nunes foi levado para Iml (Instituto Médico Legal) de Novo Progresso para exame necroscópico. Ainda não há informação sobre o motivo do crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso.

