Atirador mata homem e atinge bebê de quatro meses com tiro em Marabá

(Foto:Reproduçaõ) – Criança era filha do homem que foi morto e estava brincando com o pai quando foi baleada

Gean Santana Viana foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (05) em Marabá, sudeste paraense. Além do assassinato, os criminosos que invadiram a casa do homem ainda balearam a filha de Gean, uma menina de apenas quatro meses de idade.

Segundo o 4º Batalhão de Polícia Militar, eles foram acionados por volta de 22h para atender a ocorrência na Quadra 4 da Folha 33. Chegando lá, os PMs se depararam com a companheira de Gean, uma adolescente de 16 anos, ao lado do homem, que estava no chão, desacordado. Populares já haviam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para prestar socorro, e aguardavam a chegada da ambulância.

O homem estava coberto de sangue, com ferimentos de bala no pescoço. Ele ainda estava vivo quando os paramédicos chegaram, mas não suportou os ferimentos e acabou falecendo durante o atendimento no local. Os socorristas fizeram várias tentativas de reanimar a vítima, mas não obtiveram sucesso. A criança que foi ferida foi levada ao Hospital Municipal de Marabá.

De acordo com a sobrevivente, eles estavam na casa de um amigo do casal, que abrigou a ambos e a bebê de quatro de meses. Gean estava brincando com a filha quando um homem apareceu, com um pano laranjado no rosto e uma arma na mão. Ele entrou na casa e efetuou dois disparos contra Gean. Um tiro acertou o braço esquerdo da criança, e o outro, o homem que era o alvo do bandido.

Até o momento, o responsável pelo homicídio não foi localizado.

Por:Caio Oliveira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...