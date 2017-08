Atiradores encapuzados executam homem em Medicilândia

Vítima foi morta por dois assassinos que ainda não foram identificados. Crime ocorreu na tarde desta quinta

A Região do Xingu vem registrado altos índices de violência nos últimos tempos, assustando os habitantes do interior do Estado. Na tarde desta quinta-feira (10), um homem foi executado a tiros no município de Medicilândia, sudoeste paraense, em plena luz do dia.

O homicídio ocorreu por volta das 17h40 de hoje. Segundo informações repassadas pelo 8º Comando de Policiamento Regional (CPR 8), Jones Ferreira Matos, de 42 anos, estava em uma oficina de motocicletas na avenida Presidente Médici quando dois homens encapuzados chegaram em um carro. A dupla desceu do veiculo e atirou várias vezes contra o Jones, que morreu no local.

As Polícias Civil e Militar não sabem o que pode ter motivado o assassinato, que tem fortes características de execução. O corpo de Jones foi removido pelos peritos e levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, que fica a cerca de 80 Km de Medicilândia. Até o final da noite, nenhum suspeito tinha sido identificado.

