Atiradores invadem casa e matam paraplégico enquanto vítima dormia, no PA

Cartões de crédito em nome de terceiros e uma máquina de passar cartão foram encontrados na casa, mas a família informou que Kleber vendia créditos para celular.

A polícia suspeita que no local funcionava uma boca de fumo administrada por Kleber, e que o crime teria sido motivado por acerto de contas. No entanto, nenhum material suspeito foi encontrado no local.

Kleber Meneses Cruz, 39 anos, foi atingido por três tiros. Vítima já teria sofrido outro atentado a bala, que o deixou paraplégico. Um homem paraplégico foi assassinado a tiros enquanto dormia na madrugada desta terça-feira (7), no Bairro Maranhão II, em Parauapebas, sudeste do estado. Kleber Meneses Cruz, 39 anos, foi atingido por três tiros.

