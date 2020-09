Atividades externas são retomadas nas unidades prisionais do Pará após rebelião

Complexo Prisional de Santa Izabel. — Foto: Oswaldo Forte/O Liberal

Suspensão ocorreu como medida de segurança, em função da tentativa de rebelião no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará II (CRPP II), na última quarta (26).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) retorna nesta terça-feira (1) com as atividades externas nas 49 unidades prisionais do Pará. Segundo a Seap, a suspensão ocorreu como medida de segurança, em função da tentativa de rebelião no Centro de Recuperação Penitenciária do Pará II (CRPP II), na última quarta-feira (26).

Após a ação, as consultas com advogados, visitas familiares, trabalhos extramuros, cultos religiosos e os demais movimentos externos ficaram suspensos e já estão sendo normalizadas de acordo com a rotina de cada unidade do sistema penitenciário.

Rebelião

Sete presos e dois agentes penitenciários foram feridos, após tentativa de rebelião no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), a 60 km de Belém, na tarde de quarta (26). Dois dos detentos feridos morreram.

Segundo informações de familiares, um detento teria tomado a arma de uma agente penitenciária e disparado. Um vídeo, gravado de fora da unidade, registra o momento em que a situação estava sendo controlada pela segurança do presídio.

A unidade custodia 200 pessoas com maior relevância na atuação de facções criminosas no estado.

