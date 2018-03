Atividades sobre a Paz e outros temas marcam Fórum Infantil da LBV

Milhares de crianças que frequentam as escolas e os Centros Comunitários de Assistência Social da Legião da Boa Vontade estão participando das atividades do 16º Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV.

O evento inaugurou nesta quarta-feira (21/3) uma série de atividades e reflexões acerca do tema “Guardião do Amor Fraterno, eu sou! Unir os corações, eu vou!” e trouxe à discussão as seguintes temáticas: “Sou importante sim!”, “Diferentes, mas iguais!”, “Boas escolhas me fazem feliz!”, “Ecumenismo: nossa Bandeira de Paz!”, “Bom mesmo é conhecer e aprender!”, “Com os outros, eu também aprendo sobre mim!”, “Você é meu(minha) irmão(ã) também!”, “A Paz nasce do nosso coração!” e “Um caminho para todos nós!”

Protagonizado pelas próprias crianças, o fórum inclui rodas de conversa, debates, dinâmicas, jogos, apresentações teatrais, coreográficas e musicais, painéis temáticos e mostras culturais que prosseguirão até março de 2019.

O ponto alto da programação ocorrerá neste sábado (24/3), às 16 horas, com a mensagem fraterna e ecumênica do diretor-presidente da LBV, José de Paiva Netto, dirigida ao coração de todas as crianças e famílias. O evento pode ser acompanhado também pelo Portal Boa Vontade acessando www.boavontade.com.

A música-tema do evento pode ser acessada no link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7ZtYnFMVrdY

Sobre o evento

Criado pelo educador Paiva Netto, o Fórum Internacional dos Soldadinhos de Deus, da LBV (como carinhosamente são chamadas as crianças na Instituição) tem o objetivo de promover o protagonismo infantojuvenil e visa mobilizar as crianças a utilizar a criatividade, a aprender e a refletir sobre temas atuais da sociedade, incluindo nas ações a vivência de valores espirituais, éticos e ecumênicos.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...