Ativistas cobram ações de combate à violência contra mulher na Delegacia-Geral de Polícia do PA

Ativistas cobram medidas para combater violência contra a mulher no Pará. — Foto: Giselle Freitas

As ativistas manifestaram preocupação com o crescente número de casos de agressões e de feminicídios no estado

Um grupo de ativistas que defendem os direitos das mulheres reuniram, nesta quarta-feira (10), com o delegado-geral de Polícia Civil do Pará, Alberto Teixeira, para cobrar ações de combate à violência.

No encontro, as ativistas manifestaram preocupação com o crescente número de casos de agressões e de feminicídios no estado. Segundo elas, falta estrutura para atendimento às vítimas de violência nas delegacias especializadas.

Ao delegado, foram apresentadas demandas como ampliação da cobertura de atendimento 24 horas nas delegacias da mulher; maior efetivo policial feminino para atender vítimas de violência; e endereços de fácil acesso para delegacias da mulher.

O delegado Teixeira se comprometeu a mobilizar outros órgãos do Estado para nova reunião, no próximo mês de agosto, para atender a pauta apresentada pela comitiva.

