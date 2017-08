Atleta de levantamento de peso morre após briga com lutador de MMA na Rússia

Uma briga de rua acabou com a morte de Andrey Drachev, campeão mundial de levantamento de peso, em Khabarovsk, na Rússia, na manhã do último domingo (20). De acordo com informações do site ‘Crime Russia’, o suspeito da agressão trata-se de Anar Ziranov, um lutador de MMA que já competiu profissionalmente.

A publicação garante que a confusão se deu início dentro de uma boate chamada Galerie cafe, por volta das 7h. Um grupo de pessoas teria começado a confusão provocando e insultando Drachev. Um amigo do campeão mundial de powerlifter garantiu que o grupo chegou a disparar agressões ainda dentro da boate.

Câmeras de segurança filmaram o fim da briga (veja abaixo ou clique aqui), onde apenas Drachev e Ziranov aparecem já do lado de fora do estabelecimento, sem camisa e brigando. Outras pessoas observam o desentendimento, mas não tentam apartar. Após acertar um chute na cabeça do atleta de levantamento de peso, o lutador de MMA ainda atinge outros golpes até ser separado e deixar o local sem que ninguém impedisse.

Andrey Drachev ainda chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não aguentou e foi declarado morto. O atleta tinha 32 anos e também foi campeão europeu de levantamento de peso na categoria até 120 kg.

Por Ag. Fight

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...