Atleta de Mato Grosso é convocada para Copa do Mundo sub-17 na Jordânia

O técnico da seleção brasileira feminina sub-17, Luiz Antônio Ribeiro, definiu a lista das 21 jogadoras que representarão o Brasil na Copa do Mundo da Jordânia, que será disputada entre os dias 30 deste mês a 21 de outubro. A meia-atacante Ana Vitória está entre as convocadas. A atleta foi revelada pelo Rondonópolis Esporte Clube e constantemente vem sendo chamada para defender a seleção.

A estreia do Brasil é dia 1º de outubro contra a Nigéria, no King Abdullah II International Stadium, em Amã, às 10h (de Brasília). O segundo jogo é contra a Coreia do Norte, dia 4, no Prince Mohammed International Stadium, em Al Zarqa, às 13h. Para fechar a fase de grupos, a Seleção enfrenta a Inglaterra, dia 8, no Al Hassan International Stadium, em Irbid, às 10h.

Confira a lista das 21 relacionadas:

Goleiras

Nicole Ramos – Criciúma / FME

Kemelli Trugilho Firmiano Ferreira – Criciúma / FME

Stefane Pereira Rosa – Team Chicago Brasil

Zagueiras:

Camila Silva Soares – Valinhos Futebol Clube

Thais Regina da Silva – Vitória de Santo Antão/PE

Tainara de Souza da Silva – São Francisco/BA

Laterais

Isabella de Almeida Fernandes – Valinhos Futebol Clube

Thais Reiss de Araujo – Escolinha Coxa-Abranches

Meio-campistas

Juliana da Silva Passari – Ferroviária/Fundesport

Angelina Alonso Costantino – Club de Regatas Vasco da Gama

Kawane Luiz Ribeiro – Inter de Lages/Leoas da Serra (SC)

Raquel Domingues Batista – Santos Futebol Clube

Bianca Caetano Ferrara – San Diego Surf Club

Micaelly Brazil dos Santos – E. C.Iranduba da Amazônia

Isabela Alvares da Silva – Ceilândia / DF

Atacantes

Maria Jhulia Azarias – Inter de Lages/Leoas da Serra(SC)

Kerolin Nicoli Israel Ferraz – Valinhos Futebol Clube

Jaqueline Ribeiro dos Santos Almeida – Portuguesa /SP

Ana Vitória Angélica K. de Araújo – Academia Futebol Clube/MT

Nycole Raysla Silva Sobrinho – Ceilândia/DF

Laissa Nascimento Santos – Ceilândia /DF

