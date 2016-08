Atleta filma a própria morte ao vivo no Facebook

O atleta italiano Armin Schmieder, 28 anos, registrou seus últimos momentos em uma transmissão ao vivo no Facebook. O italiano praticava salto de wingsuit, uma vertente do paraquedismo, pelos Alpes Suíços e acabou morrendo no voo.

Segundo o jornal inglês “The Sun”, antes de pular, o homem chegou a dizer para seus seguidores : “Hoje vocês vão voar comigo”. Assista:

No vídeo é possível ver Armin preparando seu equipamento antes de pular. Segundos depois, pode-se ouvir um grito e um som de impacto. Os internautas que assistiam ao vídeo ao vivo ficaram horrorizados. Por mensagens, as pessoas pediam para o saltador responder ou mais tarde escrever alguma coisa.

A polícia local afirma que o corpo do italiano foi recuperado perto de Kandersteg. O local é popular para saltos radicais. As autoridades que investigam o caso afirmam que Armin Schmieder teve problemas por razões desconhecidas.

