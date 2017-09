Atleta santareno conquista medalha de bronze em Brasileiro de Canoagem

O atleta santareno Hericles Miranda conquistou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e Paracanoagem. A competição foi realizada no período de 31 de agosto a 3 de setembro em Curitiba, no Paraná.

Evento foi realizado no Paraná, no período de 31 de agosto a 3 de setembro. Hericles conquistou o bronze na categoria sênior, de 19 a 35 anos

