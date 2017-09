Atlético-GO bate a Ponte Preta e dorme encostado no São Paulo pela Série A

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Luciano Claudino/Gazeta Press) – Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO encerra o sábado a apenas dois pontos do São Paulo. Em sua terceira partida consecutiva sem derrota pelo torneio nacional, com o atacante Walter inspirado, o time goiano ganhou da Ponte Preta por 3 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli.

Com o triunfo em Campinas, o Atlético-GO chega aos 22 pontos e renova as esperanças de escapar do rebaixamento à Série B. O São Paulo, com 24 pontos, pega o Vitória às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Barradão. A Ponte Preta, também ameaçada, segue com 28 pontos, no 13º lugar.

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto para fugir na zona de rebaixamento, a Ponte Preta enfrenta a Chapecoense às 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, na Arena Condá. Ao mesmo tempo, no Estádio Olímpico, o Atlético-GO pega o Cruzeiro.

Superior ao time mandante durante o primeiro tempo, o Atlético-GO surpreendeu e conseguiu inaugurar o marcador aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita, Luiz Fernando, livre perto da marca do pênalti, completou de primeira, com precisão.

Em desvantagem, a Ponte Preta voltou para a etapa complementar com o meia Renato Cajá no lugar de Felipe Saraiva e empatou logo no primeiro minuto. O goleiro Marcos espalmou cobrança de falta de Danilo Barcelos, a bola bateu no zagueiro William Alves e entrou, mas a arbitragem deu o gol para Léo Gamalho, que estava na jogada.

O Atlético-GO retomou a vantagem no Moisés Lucarelli aos 22 minutos da etapa complementar. Livre pela esquerda, Bruno Pacheco levantou na área. O atacante Walter, em posição legal, cabeceou no canto, sem chances de defesa para o experiente Aranha.

Nos acréscimos, em busca do empate, Aranha subiu para tentar o gol em um escanteio, mas sofreu um contra-ataque fatal. Walter pegou a sobra e acionou Ronaldo pela direita. Com o gol vazio, de longe, o meio-campista inteligentemente completou para as redes.

