Atlético-GO empata com a Chape em casa e cai para a Série B

Fonte: Gazeta Esportiva ( Foto:Sirli Freitas/arquivo) – O Atlético Goianiense não conseguiu postergar seu rebaixamento para a Série B. Neste domingo, com um gol de Luiz Fernando nos minutos finais, o Dragão empatou com a Chapecoense por 1 a 1 e teve seu descenso carimbado para a Segundona.

Com o resultado, os comandados de Gilson Kleina chegaram aos 48 pontos conquistados, com 13 vitórias, nove empates e 14 derrotas. O Verdão do Oeste não perde há oito partidas no campeonato. Por outro lado, o Atlético Goianiense continua na lanterna isolada, com 34 pontos.

O Dragão já teve sua queda decretada pois, em um cenário que a Ponte Preta não vença o Fluminense amanhã, a equipe ainda poderia chegar em número de pontos que a livraria da queda, mas a Macaca enfrenta o Vitória, outro adversário na luta contra o rebaixamento, na 37ª rodada. Qualquer resultado dessa partida entre campineiros e pernambucanos impede que o Atlético saia da zona da degola.

Na próxima rodada, a Chape vai até a Arena Fonte Nova para encarar o Bahia, outra equipe que se livrou recentemente do rebaixamento com uma boa sequência e que sonha com Libertadores, às 19h (horário de Brasília) do próximo domingo. Já o Dragão, sem pretensões na disputa, viaja até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio, às 17h00 (horário de Brasília) do mesmo dia

A primeira etapa de partida foi marcada pelo domínio do Atlético Goianiense. Apesar de controlar o ritmo ofensivo do confronto, os comandados de João Paulo Sanches não finalizavam bem: Diego Rosa e Jorginho isolaram suas chances no início do duelo, enquanto William Alves desperdiçou uma boa tentativa.

Mesmo bem no jogo, o Dragão não conseguiu aproveitar suas oportunidades e viu a Chape abrir o placar. Depois de cobrança de escanteio de Reinaldo, Túlio de Melo ganhou pelo alto e escorou de cabeça para o fundo do gol, inaugurando o marcador.

No segundo tempo, o jogo esfriou, mesmo com a necessidade do resultado por parte do time goiano. Aliás, a primeira boa chance do período foi do Verdão do Oeste. Apodi fez boa tabela pela lateral do campo e recebeu de cara para o gol, mas sem muito ângulo. Mesmo assim, o jogador bateu para o gol, obrigando Klever a fazer boa defesa.

O goleiro do Dragão salvaria novamente a equipe pouco depois, ao evitar gol de João Pedro. Depois das sucessivas chances, o Atlético-GO acordou e voltou a oferecer perigo para Jandrei, mas esbarrou na ineficiência de Diego Rosa nas finalizações e na grande defesa do goleiro da Chape em chance de Andrigo.

Na reta final, a pressão dos goianos deu resultados: depois de uma bola na trave, Luiz Fernando aproveitou uma sobra de bola dentro da área, limpou a zaga e bateu para o gol. Jandrei quase conseguiu a defesa, mas não evitou o tento.

