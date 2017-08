Atlético-GO volta a vencer e freia ascensão do Coritiba

Fonte: Gazeta Esportiva -O Atlético-GO conquistou a sua quarta vitória em 20 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado. Jogando no Olímpico de Goiânia, o lanterna contou com um gol de Jorginho para derrotar o Coritiba, que vinha de vitórias sobre São Paulo e Chapecoense, por 1 a 0 na primeira rodada do returno.

Apesar do resultado positivo, a situação do Atlético-GO na tabela de classificação ainda é bastante complicada, com os seus 15 pontos ganhos. O Coritiba permaneceu com 25 e deverá perder a décima posição com a sequência da rodada.

As duas equipes voltarão a campo no próximo fim de semana. Enquanto o Atlético-GO visitará o Flamengo na Ilha do Governador, no sábado de 19 de agosto, o Coritiba jogará contra o Santos no Couto Pereira, no dia seguinte.

O jogo – Sob forte calor em Goiânia, Atlético-GO e Coritiba tiveram ainda mais dificuldades para criar jogadas de perigo. O time da casa até esboçou uma pressão inicial sobre o visitante, mas, com o passar do tempo, voltou a esbarrar nos seus já conhecidos problemas na criação.

O Coritiba também estava longe de ser aquela equipe que teve bons momentos no princípio do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Sem encontrar alternativas ofensivas para envolver o lanterna, os comandados de Marcelo Oliveira colaboraram com a etapa inicial de fraco nível técnico.

No segundo tempo, como o panorama da partida parecia o mesmo, o técnico do Coritiba resolveu entrar em ação. Trocou Thiago Carlero por Neto Berola aos 15 minutos, pouco antes de ficar em desvantagem no marcador.

Aos 17, Jorginho recebeu a bola na ponta esquerda, após cobrança de lateral, tirou da marcação e bateu cruzado para sacodir a rede e fazer a festa da torcida atleticana no Olímpico.

Preocupado, Marcelo Oliveira lançou o Coritiba ao ataque, sacando o volante Alan Santos para a entrada do centroavante Henrique Almeida. Depois, procurou dar mais mobilidade ao ataque com a substituição de Alecsandro por Tomas Bastos.

Não adiantou. O Atlético-GO tinha o controle do jogo, como raras vezes ocorreu ao longo da competição, e mostrou-se seguro defensivamente. Por sua vez, o Coritiba pouco produziu para mudar os rumos da partida.

