Atlético-MG bate Tricordiano, mantém 100% e se classifica no Mineiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Atlético-MG se classificou às semifinais do Campeonato Mineiro na tarde deste sábado, em Divinópolis. Com um gol marcado por Rafael Moura nos acréscimos, o time alvinegro teve trabalho para ganhar do Tricordiano por 2 a 1, mantendo 100% de aproveitamento.

Com 24 pontos ganhos, o Atlético-MG permanece na primeira posição do torneio estadual. O Cruzeiro, que tem 19 pontos, enfrenta o Tombense às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Mineirão. Já o Tricordiano, ainda sem vencer, soma cinco pontos e figura no 10º lugar.

Pela nona rodada do Campeonato Mineiro, às 16 horas do próximo domingo, o Atlético-MG enfrenta a URT, no Estádio Independência. Já o Tricordiano volta a campo para encarar o América-MG às 18h30 de sábado, no mesmo local.

Superior durante o primeiro tempo, o Atlético-MG saiu na frente logo aos 13 minutos da partida disputada na tarde deste sábado. Em um belo passe, Marcos Rocha encontrou Danilo Barcelos pela direita, por trás da zaga. Livre de marcação, ele cruzou para Fred apenas completar.

Com oito gols marcados, o experiente centroavante ocupa a primeira posição na lista de artilheiros do Campeonato Mineiro. No intervalo, o técnico Roger Machado resolveu trocar Fred por Rafael Moura. Robinho, com infecção intestinal, não ficou nem no banco.

Aos 18 minutos do segundo tempo, o Tricordiano conseguiu chegar ao empate diante do poderoso Atlético-MG. Jeferson Gomes recebeu com espaço na altura da intermediária e bateu forte. O goleiro Giovanni falhou e não conseguiu evitar o gol do time mandante.

Durante os últimos minutos da partida, na tentativa de retomar a vantagem e manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro, o Atlético-MG pressionou intensamente. Aos 46 minutos, após bate rebate na área do Tricordiano, a bola sobrou para finalização certeira de Rafael Moura.

