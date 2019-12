Atlético-MG domina e vence o Botafogo pelo Brasileiro no Mineirão

Em jogo de duas equipes que lutam por uma vaga na Sul-Americana, o Atlético Mineiro levou a melhor e venceu o Botafogo por 2 a 0 no Mineirão, pela 37 rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Galo chegou aos 48 pontos e confirmou a vaga na competição continental. O Botafogo, com 42, não depende mais de si para conseguir a vaga.

Na última rodada do Brasileiro, o Atlético visita o Internacional no Beira-Rio, no próximo domingo. Já o Bota recebe o Ceará no Nilton Santos, também no domingo.

Galo pressiona no 1º tempo

O Primeiro tempo no Mineirão foi de domínio total da equipe da casa, que pressionou o Botafogo em seu campo e buscou o gol do início ao fim. A equipe mineira imprimiu velocidade ao jogo e dominou as ações no meio de campo. Já o alvinegro carioca apresentou muita dificuldade na transição da defesa para o ataque e não deu trabalho ao goleiro Cleiton.

A pressão do Galo começou com o apito inicial, mas a primeira chance clara de gol só aconteceu aos 15 minutos. Otero arriscou da entrada da área e obrigou Gatito a espalmar para escanteio.

Aos 33, o zagueiro Réver aproveitou cruzamento de Cazares e cabeceou para a rede, mas o gol foi anulado devido a um impedimento do ataque do Atlético.

Seis minutos depois, em cobrança de falta da intermediária, Otero acertou belo chute no ângulo, mas Gatito voou para tocar com a ponta dos dedos pela linha de fundo e salvar o Bota.

Aos 40, o gol saiu. Guga puxou o contra-ataque pela direita e tocou na frente para Cazares, que fez grande jogada na lateral da área e cruzou rasteiro. Da linha da pequena área, Jair chutou de primeira e abriu o placar no Mineirão. Mesmo com a vantagem, o Atlético continuou em cima do Botafogo até o final da primeira etapa.

Bota não faz e Galo amplia

No segundo tempo, o Atlético Mineiro continuou mandando no jogo, mas o Botafogo ao menos chegou perto do gol. Aos 9, Di Santo é lançado na ponta esquerda, se aproxima da área e toca para Cazares, na altura da meia lua. O dez do Galo arriscou o chute e Gatito defendeu.

O segundo gol quase saiu aos 16, em outro contra-ataque rápido pela esquerda. Patric foi acionado, foi à linha de fundo e cruzou pelo alto. Luan cabeceou e Joel Carli cortou quase em cima da linha.

Aos 19, foi a vez de Gatito fazer grande defesa e evitar o segundo. Após escanteio pela direita e um grande bate rebate na área do Bota, a bola ficou com Jair que tentou levantar para Réver no segundo pau, mas Gatito tirou a bola da cabeça do zagueiro com uma bela ponte.

O Botafogo teve sua primeira chance real no jogo aos 21. Luiz Fernando avançou pela direita e cruzou rasteiro no meio da área. Cícero mandou de primeira e a bola tirou tinta da trave com o goleiro Cleiton batido no lance.

A equipe carioca desperdiçou sua chance do empate e na sequência o Galo ampliou. Bola de pé em pé no ataque mineiro e Patric recebeu na esquerda da área. O lateral levantou do outro lado e Lua meteu a cabeça para fazer o segundo.

Com 2 a 0 no placar, o Botafogo curiosamente subiu de produção e chegou perto de descontar aos 26, em chute de Luiz Fernando que Cleiton defendeu, e aos 40, em jogada de Luis Henrique, que novamente contou com a intervenção do goleiro do Galo.

