Atlético-MG e América não saem do zero com brilho de Victor

Quem disse que quando um jogo acaba em 0 a 0, é sinal de partida ruim? Atlético-MG e América-MGprotagonizaram uma partida movimentada neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Independência. Mesmo com o marcador zerado, a partida teve bons momentos, especialmente por parte do time americano, que teve as principais oportunidades do duelo, e pode lamentar o placar final.

O Galo, entretanto, lamenta por não conseguir somar os três pontos em seus domínios. Porém, devido às circunstâncias, deve agradecer aos céus, ou melhor a São Victor. O goleiro, pegou tudo, e salvou a equipe de não perder para o rival. No todo, o time ficou devendo muito, tanto no sistema ofensivo, quanto defensivo, em que foi bagunçado, espaçado e confuso.

Com o resultado, o Atlético segue em sexto, com 46 pontos, quatro a mais em relação ao Santos, sétimo colocado, e que já se aproxima do time mineiro. Os comandados de Adilson Batista, somam mais um pontinho precioso na luta pelo rebaixamento do Brasileirão, e estão em 15º, com 33.

Na próxima rodada, os comandados de Thiago Larghi vão ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense, no domingo, dia 21 de outubro às 16h00 (horário de Brasília). Um dia antes, o Coelho recebe o Grêmio às 16h00 (horário de Brasília).

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini)

