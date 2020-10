Atlético-MG fica no empate com o Fluminense e pode perder liderança do Brasileiro

Em partida movimentada, Atlético-MG e Fluminense ficaram no empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão. Com o resultado, os mineiros chegaram a 31 pontos, mas podem perder a liderança para o Flamengo. Já os tricolores, com 25, seguem entre os líderes.

No primeiro tempo, os tricolores foram superiores e abriram o placar com Caio Paulista. Na etapa final, o Atlético-MG empatou com Guilherme Arana.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Ceará, no Maracanã, neste sábado. O Atlético-MG viaja para enfrentar o Bahia, na segunda-feira, em Salvador.

O jogo – O Fluminense sofreu uma baixa logo com um minuto, quando Fernando Pacheco sentiu uma lesão muscular. O Atlético-MG buscou o ataque desde os primeiros minutos, mas não conseguia passar pela marcação tricolor.

Os cariocas eram mais objetivos e chegaram a balançar as redes os 18 minutos. Felippe Cardoso recebeu passe de Hudson e mandou para o gol. No entanto, o lance foi anulado por impedimento do volante. Só que no minuto seguinte, o Fluminense abriu o placar com Caio Paulista, que havia entrado no lugar de Fernando Pacheco. O atacante recebeu na entrada da área e chutou com força para a rede.

Mesmo depois do revés, o Atlético-MG seguiu no ataque, mas continuava sem levar perigo a Muriel. O Fluminense voltou a assustar nos minutos finais. Igor Julião arriscou de longe e quase ampliou. Com isso, os visitantes seguraram a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense teve a chance de ampliar aos três minutos. Luiz Henrique recebeu na área, mas finalizou sobre o travessão. A resposta do Atlético-MG veio em grande estilo, aos seis. Guilherme Arana chutou da entrada da área e acertou o canto de Muriel.

O gol fez o Atlético-MG aumentar a pressão. Tanto que aos oito minutos, os mineiros desperdiçaram duas ótimas chances na mesma jogada. Na principal, Sasha cabeceou para grande defesa de Muriel. Com o passar do tempo, o confronto ficou aberto. Tanto Atlético-MG quanto Fluminense buscavam o ataque e desperdiçavam bons lances.

Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado. O Fluminense aproveitava os contra-ataques, mas pecava nas finalizações. Já os donos da casa pararam nas boas defesas de Muriel, que garantiu o empate no Mineirão.

