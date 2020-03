Atlético-MG joga bem e vence o Villa Nova na estreia de Sampaoli

Neste sábado, o Atlético-MG visitou o Villa Nova e venceu por 3 a 1 na estreia de Jorge Sampaoli no comando da equipe. O Galo apresentou um futebol ofensivo e não teve grandes dificuldades para sair com três pontos a mais na tabela do Campeonato Mineiro. Di Santo, Savarino e Guilherme Arana marcaram para os visitantes e Zé Eduardo fez o único do Villa Nova.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou à segunda colocação do estadual, com 18 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o América-MG, fora de casa, no domingo da semana que vem, às 16h. Enquanto isso, o Villa Nova estacionou na décima posição, com quatro pontos.

O Atlético-MG começou ligado na partida e conseguiu abrir o placar logo no primeiro minuto. Hyoran enfiou boa bola para Nathan, que invadiu a área, driblou o goleiro e tocou para trás. Di Santo ficou com a bola e mandou para o fundo das redes.

O Atlético-MG até cedeu alguns espaços na defesa, porém não concedeu gols ao adversário e ampliou o placar antes do intervalo. O Galo desceu em contra-ataque, Ricardo Oliveira serviu Hyoran e o meia finalizou no travessão. Na sobra, Savarino aproveitou e mandou para o gol.

Logo aos 11 minutos da segunda etapa, Ricardo Oliveira lançou Nathan, que entrou na área e deu belo passe para Guilherme Arana chegar batendo por baixo do goleiro. Na sequência, Ricardo Oliveira foi derrubado pelo arqueiro do Villa Nova e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o centroavante bateu no canto canto direito e Rodrigo Villar fez a defesa.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)14/03/2020 20:07

