Atlético-MG joga mal e perde para o Cerro na Libertadores

Estava tudo organizado para uma volta triunfal do Atlético-MG ao Mineirão. Boa presença de público, elogios à estrutura do estádio, ambiente favorável. Tudo a favor do Galo para uma estreia vencedora na Libertadores. Faltou combinar com o Cerro Porteño-PAR, que foi eficiente e saiu de Belo Horizonte com uma grande vitória sobre os mineiros pelo Grupo E da competição sul-americana.

O Galo foi previsível, sem inspiração nenhuma. O time era totalmente dominado no setor defensivo dos paraguaios que bloqueou todas as saídas ofensivas alvinegras. Nenhuma das duas laterais funcionaram. Luan, Cazares e Ricardo Oliveira eram isolados pela defesa do Cerro e em momento algum houve alguma jogada coletiva bem trabalhada. As reclamações pelos dois gols anulados foram vãs, pois a arbitragem acertou nos dois lances.

Levir Culpi tentou mudar o jeito do time jogar após começar com três volantes, com as entradas de Nathan, Vinicius e Chará, mas o Cerro Porteño soube se manter firme na defesa e foi premiado com um gol “achado” de Churin, atacante que esteve na pauta do Galo, mas sem negócio. O avante do Cerro acabou decidindo o jogo por uma falha na defesa alvinegra que até o gol sofrido, pouco tinha sido incomodada pelos paraguaios.

O duelo com o Cerro mostrou que o nível das equipe da fase de grupos é outro e o Atlético-MG terá de trabalhar muito para buscar se recuperar a se classificar na competição continental. O Galo não terá muito tempo para lamentar a derrota, pois volta à campo na próxima terça-feira, dia 12 de março, às 21h30, contra o Nacional-URU, em Montevidéu, pela segunda rodada do Grupo E, O Cerro recebe o Zamora-VEN, na quarta-feira, dia 13, às 19h15, em Assunção.

Por:Lance (foto: assessoria)

