Atlético-MG perde dois pênaltis e cede empate ao Fortaleza

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – Em jogo movimentado, o Atlético-MG empatou por 2 a 2 com o Fortaleza na tarde deste domingo, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu dois gols em um intervalo de sete minutos e cedeu a igualdade à equipe de Rogério Ceni. O Galo ainda perdeu dois pênaltis: um com Alerrando, que a árbitra mandou voltar, e outro com Luan.

Com o resultado, o Atlético-MG desperdiça a chance de ultrapassar o Flamengo e permanece no quarto lugar do Brasileirão, com 20 pontos, seis a menos que os líderes Palmeiras e Santos. O Fortaleza, por sua vez, cai para a 14ª colocação, com 14 pontos.

Às 19 horas (de Brasília) do próximo domingo, o Atlético-MG enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, e o Fortaleza recebe o Corinthians, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes de a bola rolar, a emoção tomou conta do Independência. O ex-volante Adilson, aposentado recentemente por causa de um problema cardíaco, foi homenageado no campo. Vestido com o uniforme do Galo, o agora auxiliar técnico foi abraçado pelos jogadores e saudado pela torcida.

O jogo – Em um lance digno de pena, o Atlético-MG abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. Aos seis minutos, na tentativa de recuar para Felipe Alves, o volante Juninho exagerou na força do lançamento e encobriu o adiantado goleiro, marcando contra a própria meta.

Pouco depois, Elias foi derrubado por Roger Carvalho dentro da área. Após consultar o VAR, a árbitra Edina Alves Batista marcou o pênalti. Na cobrança, aos 13 minutos, Cazares deslocou Felipe Alves e ampliou para o Galo.

Nos instantes derradeiros da primeira etapa, o jogo ficou aberto e ambos os times tiveram chances. Aos 45, André Luís arriscou de longe e acertou o travessão de Cleiton. No rebote, livre de marcação, Carlinhos isolou por cima. No último lance, o time da casa respondeu à altura: Cazares cruzou na medida para Vinícius finalizar no poste do Fortaleza.

Mesmo com a boa vantagem, o Atlético-MG continuou em cima na etapa complementar. Logo aos dois minutos, o time fez uma ‘blitz’ na área do Fortaleza, que só não levou o terceiro gol porque Felipe Alves fez grandes defesas em sequência num único lance, espalmando chutes de Hernández, Alerrandro e Cazares.

Aos 11, Geuvânio recebeu grande lançamento de Elias, saiu na cara de Felipe Alves, driblou o goleiro e mandou para fora. O Galo foi castigado após desperdiçar tantas chances. Aos 19, Tinga cruzou na medida para Carlinhos subir livre e testar sem chances para Cleiton, descontando para o Fortaleza.

A reviravolta teve sequência pouco depois, quando André Luís foi derrubado por Igor Rabello dentro da área: pênalti. Na cobrança, Juninho se redimiu do gol contra e deixou tudo igual no Horto. Aos 30 minutos, Edina Alves Batista assinalou o terceiro pênalti do jogo, desta vez de Roger Carvalho em Alerrandro. O próprio atacante foi para a batida e chutou no canto esquerdo de Felipe Alves, que fez a defesa.

A árbitra, contudo, mandou a cobrança voltar alegando que o goleiro se adiantou. O Atlético-MG trocou de cobrador, mas não se aproveitou da situação. Luan mudou o canto, mas bateu mal e viu Felipe Alves segurar a bola. Nos acréscimos, o atacante ainda perderia grande chance de desempatar, mas isolou por cima batida de dentro da pequena área.

