Atlético-MG perde para Athletico-PR e desperdiça chance de disparar no Brasileiro

O Atlético-MG perdeu uma chance importante de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira recebeu o Athletico-PR nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 6ª rodada, e perdeu por 2 a 0.

Com dificuldade para criar chances concretas e cedendo espaços no contra-ataque, o Galo viu Christian e Nikão marcarem para os visitantes no primeiro tempo e definirem a partida. Expulso na vitória sobre o Corinthians, Jorge Sampaoli não pode comandar sua equipe na beira do campo.

Com a derrota, o Atlético-MG estacionou nos 38 pontos. Internacional, São Paulo e Flamengo aparecem logo atrás na briga pela liderança, com 36. O Tricolor ainda tem três jogos a menos que os rivais.

Já o Athletico-PR chegou aos 25 pontos e pulou da zona de rebaixamento para o 10º lugar, ultrapassando Vasco, Red Bull Bragantino, Atlético-GO, Ceará, Fortaleza, Corinthians e Sport.

O jogo – Mandante e buscando disparar na liderança, o Atlético-MG teve a bola e pressionou, mas não conseguiu criar chances claras na primeira etapa. Já o Athletico-PR, conseguiu explorar bem os espaços deixados pelos mineiros no contra-ataque e foi mais eficiente.

Aos 24 minutos, Kayser foi lançado pela direita, conseguiu limpar a marcação de Bueno e bateu cruzado com muito perigo, em bola rente a trave. Dez minutos depois, mais um lançamento pelo lado direito em contra-ataque, agora para Fernando Canesin. O meia cruzou rasteiro e encontrou Christian livre dentro da área, que dominou e bateu firme para marcar.

Já nos acréscimos, mais uma bola pelo lado direito do ataque, agora para Nikão receber livre. O meia conduziu para o meio e arriscou, a bola desviou em Bueno e matou Everson. 2 a 0 Furacão no intervalo.

Na segunda etapa, o Athletico ficou mais perto do terceiro gol que o Galo de reagir. Os visitantes tiveram chances claras com Richard aos sete minutos e Bissoli aos 40. Já o Atlético-MG criou com Sasha, aos 18, mas não fez.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria)

18/11/2020 19:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...