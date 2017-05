Atlético-MG pressiona, mas perde em casa para o Fluminense

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Nelson Perez/assessoria) – O Fluminense foi um duro adversário para o Atlético, em confronto na tarde deste domingo, no Independência, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória por 2 a 1, em pleno Horto, foi conquistada com duas boas chegadas, ainda no primeiro tempo, e erros de Marcos Rocha.

A dupla Richarlison e Henrique Dourado infernizaram a vida da defesa alvinegra que falhou. No primeiro lance, Rocha foi pego desprevenido, nas suas costas, e tentou chegar no adversário, mas fez pênalti. Dois minutos depois, Henrique – que tinha feito o gol de pênalti – cruzou e o camisa 2 do Atlético sequer tentou pegar a bola, dando a Richarlison a facilidade da finalização.

O Galo ainda descontou com Gabriel, minutos após sofrer os dois tentos. E buscou em toda segunda etapa o empate e a virada, conseguindo criar chances, mas desperdiçando as chances.

O Atlético recebe a Ponte Preta, no próximo domingo, em Belo Horizonte, às 11h (de Brasília). O Fluminense terá o clássico contra o Vasco, em São Januário, no sábado, às 19h.

O jogo – O Galo aproveitou seu campo para iniciar bem o jogo. Até os 11 minutos, para se ter uma ideia, o domínio era absoluto da equipe alvinegra. Cazares recebia atenção especial dos jogadores do Fluminense. O atleta cresceu de rendimento nas últimas partidas e isso preocupou o técnico Abel Braga que dedicou marcação para parar o técnico camisa 10.

No jogo era claro que o Fluminense chegou a Belo Horizonte para se defender e depois buscar o ataque. E funcionou. Aos 36, quando o Atlético era superior em campo, Richarlison recebeu na frente, e precisou ser alcançado por Marcos Rocha. O ala alvinegro, no entanto, fez falta dentro da área. Na cobrança de pênalti, Henrique Dourado fez o tento que lhe coloca na artilharia do Campeonato Brasileiro.

Dois minutos depois, o Fluminense fez mais um. Dourado fez cruzamento pela direita e encontrou Richarlison. O atacante aproveitou o erro de Marcos Rocha para desviar de cabeça e colocar dentro das redes. O Atlético, porém, correu atrás do resultado. Aos 40, Cazares fez a cobrança de escanteio e encontrou o zagueiro Gabriel dentro da área. De cabeça ele, sem sair do chão, sem marcação, colocou no fundo das redes.

No minuto seguinte, ainda sem comemorar ou sentir seu tento, o Atlético chegou mais uma vez. Cazares recebeu a bola no meio e soltou um forte chute. A bola ganhou altura, mas desceu e Cavalieri precisou se esticar todo para defender. A primeiro tempo terminou com o Fluminense pedindo para o árbitro acabar. O Galo pressionava em busca do empate e isso assustava a equipe carioca.

O Atlético voltou bastante superior no segundo tempo. O Galo tomava a atitude principal da partida e o Fluminense ficava esperando os donos da casa e continuavam saindo somente com o contra-ataque.

O Atlético abusou de perder gols nos primeiros minutos. Primeiro com Fred. O atacante recebeu na área, sozinho, chutou, mas a bola passou por cima. Depois com Maicosuel. O meia também ganhou na área e já estava quase na pequena área quando finalizou, mas a bola passou por cima.

Nos últimos minutos, Elias ainda perdeu uma chance na cara do gol, só com Cavalieri na sua frente. A decepção ficou clara em cada olhar alvinegro, por causa dos grandes erros que causaram a derrota.

