Atlético-MG reage mas cede empate no fim ao CSA na estreia de Mancini

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria/Bruno Cantini) 16/10/2019 20:37 – O Atlético-MG visitou o CSA nesta quarta-feira e seguiu sem vencer no Campeonato Brasileiro. Os mineiros empataram em 2 a 2 com os mandantes em partida válida pela 26ª rodada do torneio nacional, na estréia do novo comandante, Vagner Mancini.

Em jogo muito movimentado em Maceió, o CSA abriu o placar com o veterano Alecsandro aos 33 minutos do 1º tempo. Após pressão, o Galo conseguiu reverter o placar já na segunda etapa. Réver deixou tudo igual aos 23 e Luan virou a contagem, mesmo jogando com um a menos, aos 39. Os visitantes, porém, não conseguiram aproveitar a vantagem, e Guga fez pênalti minutos depois. Jonatan Gomez foi para cobrança e deu números finais ao confronto.

O empate mantém o CSA na zona do rebaixamento, com 26 pontos, a mesma marca do 16ª Ceará, que ainda joga na rodada, nesta quinta-feira fora de casa contra o Santos. O resultado pôs fim a sequência de três vitórias seguidas dos alagoanos no Rei Pelé.

Já o Atlético-MG segue sem vencer na estreia de Vagner Mancini e pode perder até dois lugares na tabela, para Vasco ou Botafogo, que se enfrentam nesta quarta-feira, e Fluminense, que joga na quinta contra o Athletico-PR. O Alvinegro está na 11ª posição com 36 pontos somados.

O jogo

Precisando voltar a vencer, o Atlético-MG ensaiou uma pressão inicial fora de casa mas não manteve o ritmo. Mesmo sem conseguir se impor tanto, a equipe mineira foi quem melhor finalizou no inicio, com destaque para chute de fora da área de Vinícius aos 30 minutos, que exigiu boa defesa de João Carlos.

O jogo tomou um novo rumo pouco tempo depois, aos 33. Fábio Santos errou na saída de bola pela esquerda e perdeu a bola para Dawhan. O meia teve espaço para cruzar contra a defesa ainda desarrumada do Galo e buscou Alecsandro dentro da área. O veterano venceu Léo Silva pelo alto e cabeceou forte para o fundo das redes. Foi o segundo tento do atacante no Brasileirão.

Após abrir o placar, os mandantes entregaram a bola para o Atlético e recuaram na tentativa de manter o placar. Mesmo rondando a área alagoana, o Galo não conseguiu criar boas chances na primeira etapa.

O jogou voltou no segundo tempo como terminou no primeiro, mas agora com um Atlético mais agressivo em busca do empate. Aos 17 minutos, a melhor chance dos visitantes até então. Fábio Santos recebeu bom passe de Vinícius em profundidade por elevação, dominou dentro da área e bateu cruzado para grande defesa de João Carlos. No rebote a defesa tirou para escanteio e manteve o placar.

Aos 23 a pressão atleticana se converteu em bola na rede. Em rebote de escanteio, a bola chegou limpa para Réver na entrada da área, o zagueiro encheu o pé e contou desvio da defesa adversária para bater o goleiro do CSA. Tudo igual no placar.

A equipe mineira quase virou aos 27, em finalização de Malcon na frente do gol após cruzamento de Ricardo Oliveira. A bola foi desviada e saiu pela linha de fundo. O Galo chegou a ficar com dez homens em campo após cartão vermelho direto para Vinícius por deixar o braço no rosto de Dawhan.

A virada veio aos 39. Após erro de posicionamento da defesa do CSA, Luan dominou livre após cruzamento de Fábio Santos e bate firme para marcar seu segundo gol no torneio.

Quando tudo parecia caminhar na direção dos mineiros, Guga derrubou Jonatan Gomez dentro da área. Após checagem do VAR, o árbitro confirmou a penalidade. Na cobrança, o argentino que sofreu o pênalti bateu firme no canto esquerdo e decretou o empate.

