Atlético-MG sai na frente, mas cede empate ao Bahia na Fonte Nova

Nesta quarta-feira, Bahia e Atlético-MG ficaram em um empate por 1 a 1, na Fonte Nova, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo abriu o placar com Cazares e o Esquadrão de Aço deixou tudo igual com Élber no confronto direto por vaga na Sul-Americana.

Com o empate, o Bahia foi a 45 pontos, na décima colocação da Série A. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o CSA, fora de casa, no domingo, às 18h. Enquanto isso, o Atlético-MG chegou aos 42 pontos, na 14ª posição. O próximo compromisso do time será contra o Corinthians, em casa, no domingo, às 18h.

O jogo – O primeiro tempo teve como quadro geral o Atlético-MG com a posse de bola e o Bahia buscando sair em contra-ataques. A melhor chance dos 45 minutos inicias foi do Esquadrão de Aço. Moisés de longe pela esquerda e encontrou Gilberto, que antecipou o zagueiro e cabeceou para o chão. A bola pingou no gramado e bateu no travessão.

No entanto, quem abriu o placar foi o Atlético-MG, aos oito minutos da segunda etapa. Juninho se atrapalhou na saída de bola e a posse ficou com Cazares. O equatoriano avançou em direção ao gol, fintou o zagueiro do Bahia e finalizou no canto para marcar.

No entanto, o Bahia não sentiu o baque e foi para cima em busca do empate. Dez minutos depois, Flávio chegou pela direita e cruzou na área para Gregore, que desviou na primeira trave. A bola sobrou para Élber, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes.

Gazeta Esportiva (foto: Foto: Felipe Oliveira/Bahia)27/11/2019 22:05

