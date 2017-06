Atlético-MG supera o Paraná e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Fonte: Gazeta Esportiva -O Atlético-MG acabou com a sequência de jogos ruins e bateu o Paraná, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em duelo no Independência. Com o resultado, o clube alvinegro avança na Copa do Brasil e vai às quartas de final do torneio.

O Galo, que havia perdido o primeiro encontro por 3 a 2, no Couto Pereira. Na oportunidade, o Atlético tinha jogado melhor, mas levou a virada durante o confronto, chegando ao duelo em casa precisando da vitória.

A equipe de Roger Machado foi melhor em todo confronto. Na primeira parte do encontro, o Paraná se defendeu. Depois do gol atleticano, a equipe visitante passou a sair mais para o duelo e sofreu o segundo tento, ainda com o Galo superior.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, contra o Palmeiras, em São Paulo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Paraná joga novamente apenas na terça-feira, pela Série B, contra o Londrina, no Estádio do Café.

Os primeiros dez minutos de amplo domínio dos mandantes. A equipe de Roger Machado chegava por todos os lados, agredia com Fábio Santos e Marcos Rocha, mas não deixava de avançar no meio, com Cazares e Otero.

O Paraná, enquanto isso, apenas se defendia. O time tricolor ficava retrancado esperando surgir uma bola para escapar em velocidade e pegar a defesa atleticana desarrumada. Pouco aconteceu.

Roger Machado, porém, ganhou uma preocupação maior na metade do primeiro tempo. Marcos Rocha, sozinho no lance, sentiu dor na perna e, imediatamente, pediu para ser substituído. Danilo entrou, deixando Yago na ala direita.

A chance mais clara até os 40 minutos, porém, foi do Paraná. Robson recebeu na frente, após falha da defesa atleticana, e, na cara do gol, chutou pra fora.

Se pelos meios normais o Galo não conseguia chegar, pelo modo mais complicado foi possível. O Atlético-MG, que passou o primeiro tempo inteiro martelando, sendo mais ofensivo, mais forte, trocando passes na frente da área, tentando tabelas, viu o tento acontecer com gol olímpico de Otero, em bela cobrança de escanteio.

Na etapa complementar, com o resultado contrário, o Paraná buscaria mais o jogo. No primeiro tempo, o time visitante tinha amarrado muito o jogo na etapa inicial.

A equipe se abriu mais e isso deu mais qualidade ao jogo, pois o Galo pôde utilizar mais seus atletas. Com esse tipo de jogo, O Paraná não teve grande sucesso e pouco criou.

Assim, aos 21, o Galo chegou ao segundo gol. O meia Cazares lançou para Fred. O atacante atleticano, na cara do gol, precisou dar apenas um leve toque na bola pra tirar do goleiro. No lance, o arqueiro se contundiu, ao trombar com o artilheiro.

Após o tento atleticano, o Paraná começou a avançar, mas sem organização pouco conseguiu render. Com isso, acabou saindo com a derrota e a eliminação.

