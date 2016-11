Atlético-MG vacila, perde para o Coritiba e fica mais longe do título

Fonte: Gazeta Esportiva -Se já estava difícil, agora é quase impossível. O sonho atleticano de conquistar o título do Campeonato Brasileiro ficou mais longe com a derrota da equipe alvinegra para o Coritiba, por 2 a 0, na noite deste domingo, no Couto Pereira. O resultado deixa o Atlético-MG a 10 pontos do Palmeiras, líder do torneio nacional. Já o Coxa alcançou os 42 pontos e respira aliviado na luta contra a queda.

Para piorar, um dos objetivos do técnico Marcelo Oliveira, de manter a equipe na terceira colocação para ir direto para a Copa Libertadores, também corre o risco de não acontecer, já que os últimos resultados, empate com o Flamengo e derrota neste domingo, deixam o Galo na quarta colocação.

A partida entre Atlético-MG e Coritiba mostrou o time mineiro com muita posse de bola, mas pouca efetividade, sem criatividade e pouco risco a meta adversária. O Coxa foi inteligente em campo, aproveitando os espaços dados e utilizando os contra-ataques para buscar o jogo.

O Atlético-MG agora terá 11 dias para se preparar para o jogo contra o Palmeiras, no Independência. Já o Coritiba recebe o Santa Cruz, no dia 16 de novembro, também em casa.

O técnico Marcelo Oliveira deixou como opção no banco de reservas jogadores considerados importantes para o grupo como Fred e Robinho. A ideia é preservar atletas que estão cansados, ou, nestes dois casos, que estão pendurados com dois cartões amarelos, tendo em vista que o próximo confronto será contra o Palmeiras, em Belo Horizonte.

Mas a equipe que foi a campo, entretanto, não era fraca. Isso porque sem os dois artilheiros, o ataque atleticano tinha Luan, Cazares, Otero e Pratto. A força alvinegra mostrava ainda dificuldades para a equipe da casa. O Coritiba começou a partida com bom ritmo de jogo, mas não tinha facilidades para penetrar na defesa mineira, parte por seu grande número de desfalques – sete no total – além da formação tática que ainda não tinha efeito.

Os primeiros minutos mostraram superioridade do Galo, que conseguia trocar passes e avançar ao campo de ataque com qualidade. A melhor chegada nos primeiros 15 minutos, porém, foi do Coritiba. Kleber chutou forte de fora da área e Victor encontrou dificuldades, mas jogou a redonda para escanteio.

O Galo respondeu minutos depois. Aos 22, Fábio Santos fez boa jogada na área, deixou para Pratto, mas Amaral tirou e evitou o primeiro gol alvinegro. No lance seguinte, com Juan, o Coxa respondeu e levou perigo. Os lances mostraram a velocidade do jogo – que era bom.

Após os 20 minutos, a Coxa passou a ter mais intensidade na partida, com comando de Kleber em campo. E assim terminou a etapa inicial. O time da casa jogava com inteligência, segurando as melhores jogadas do Galo e saindo com velocidade, complicado a equipe visitante. O Atlético tinha a posse de bola, mas não tinha efetividade e criatividade.

A volta do intervalo mostrava basicamente o retrato do fim do primeiro tempo. O Atlético tinha mais posse de bola, mas pouco alcançava a meta adversária. O Coritiba se defendia e descia em velocidade.

E foi desta maneira que Raphael Veiga abriu o placar. O Coxa chegou rápido ao ataque, a bola sobrou para ele que soltou o pé para marcar o primeiro gol: Indefensável para o goleiro Victor.

O gol não mudou a partida. O Coxa seguia sendo inteligente para atuar e o Galo sem forças ao chegar ao ataque. Para mudar esse panorama, o técnico Marcelo Oliveira optou por mandar Robinho ao jogo no lugar de Luan. Em seguida, foi a vez de Maicosuel entrar na vaga de Cazares.

As mudanças deixavam o Galo ainda com a posse de bola, mas o Coritiba mais perigoso. Aos 22, Iago fez boa jogada e kazim chutou forte. Victor fez ótima defesa e a bola ainda tocou a trave antes de ir para escanteio.

O resultado contrário forçou Marcelo colocar Fred em campo. Ele tirou Otero e manteve Lucas Pratto na tentativa de agredir mais o adversário. O segundo tempo atleticano mostrava que a equipe tinha chegado apenas uma vez, com Robinho, em chute para fora.

As mudanças não fizeram diferença em campo. O Galo seguia tendo a bola nos pés, mas não aproveitava esse tipo de superioridade. O Coxa passou a se segurar mais e não se lançava ao ataque com a agressividade que teve momentos anteriores.

Aos 43, um dos momentos de chegada com perigo do Galo ao ataque. Após boa jogada, Pratto lançou Fred, mas Wilson saiu bem para ficar com a bola.

Já nos acréscimos, Kazim aproveitou o vacilo de Patric e roubou a bola. Na sequência da jogada, ele foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Kleber deslocou Victor e ampliou a vantagem.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...