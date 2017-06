Atletico-MG vence a Chapecoense fora de casa e sai da zona do rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) Precisando de bons resultados para espantar a zona do rebaixamento, o Atlético-MG viajou até Chapecó com um time misto e conseguiu vencer a Chapecoense na Arena Condá por 1 a 0. Depois de um primeiro tempo marcado pelo gol de Marlone e por muitas faltas dos dois times, o Galo conseguiu segurar a pressão dos donos da casa no segundo tempo e garantiu a vitória.

Com os três pontos conquistados, o Atlético foi a 13 e deixou a zona do rebaixamento, terminando a rodada na 14ª posição. A Chape, também com 13, perdeu três posições e agora é a 13ª equipe, logo à frente do Galo.

Na próxima rodada, o time mineiro volta para o Independência para o clássico estadual contra o Cruzeiro, no domingo, às 16h (de Brasília). A Chape, por sua vez, viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense na segunda, às 20h, ainda sem local definido.

Aos 11, Valdívia escapou pela ponta direita, deu uma bela finta no marcador e cruzou na cabeça de Marlone que, sozinho dentro da área, só precisou escorar de cabeça. 1 a 0 Galo.

Seis minutos mais tarde, Apodi foi até a linha de fundo e cruzou. Cleiton saiu muito mal, mas Wellington Paulista não conseguiu aproveitar e mandou para fora.

A Chape voltou a assustar aos 38, já na reta final. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Luiz Otávio subiu mais alto que todos e testou firme. Bem posicionado, Cleiton agarrou com segurança.

Aos 34 da etapa complementar, mais uma jogada aérea e mais uma vez a Chape quase empata. Reinaldo foi ao fundo e cruzou na segunda trave, Rossi entrou sozinho, mas não conseguiu pegar em cheio e a bola foi para fora.

