Atlético-MG vence Cruzeiro e seca Flamengo e Corinthians por liderança

Resultado positivo coloca o Atlético na liderança da competição, com 13 pontos.

crise pelas recentes eliminações nas Copas Sul-Americana e do Brasil ficaram para trás, pelo menos neste sábado (19), após o Atlético-MG vencer o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado do jogo coloca o Atlético na liderança da competição, com 13 pontos. Para seguir líder, o clube precisa torcer contra Flamengo e Corinthians, que enfrentam Vasco e Sport, respectivamente.

Já o Cruzeiro, que jogou com o time reserva, deixa o Horto sem nenhuma baixa para o importante jogo com o Racing, nesta terça-feira (22). A partida que será disputada no Mineirão vale a liderança do grupo 5 do torneio continental.

Na próxima rodada, o Atlético pega o Flamengo, no próximo sábado (26), às 21h, no estádio Independência, em MG. O Cruzeiro tem pela frente, pelo Brasileiro, o Santos, no domingo (27), às 16h, no Pacaembu, em SP.

Pressionado pela eliminação na Copa do Brasil e diante de um rival com o time reserva, o Atlético entrou em campo com a obrigação de conseguir os três pontos no clássico. Mesmo pressionado, não se descontrolou em nenhum momento. Sempre bastante organizado, mesmo com o primeiro tempo sem grandes oportunidades para fazer o gol. Uma atuação boa, o suficiente para vencer pela quarta vez em seis rodadas no Brasileirão.

Apesar do pênalti perdido diante da Chapecoense, na eliminação na Copa do Brasil, Róger Guedes vive grande momento com a camisa alvinegra. Sempre querendo jogo e participando das boas jogadas ofensivas do Galo, o atacante mostrou que também está com sorte. Foi assim que ele fez o gol que decidiu o clássico com o Cruzeiro. O zagueiro Manoel tentou afastar a bola, que pegou em Róger Guedes e foi para dentro do gol.

ATLÉTICO-MG

Victor, Emerson, Gabriel, Bremer e Fábio Santos; Adilson, Elias (Matheus Galdenzani, aos 37 do 2º), Luan (Otero, aos 12 do 2º) e Cazares; Róger Guedes e Ricardo Oliveira (Alerrandro, aos 45 do 2º).

T.: Thiago Larghi (interino).

CRUZEIRO

Fabio, Ezequiel, Murilo, Manoel e Marcelo Hermes; Bruno Silva, Ariel Cabral, Mancuello e Robinho (Vitinho, aos 22 do 2º); Rafael Sóbis (Arrascaeta, no intervalo) e Raniel (Sassá, aos 28 do 2º).

T.: Mano Menezes.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP/Fifa) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP/Fifa)

Público/Renda: 15.384 presentes/R$ 629.360,00

Cartões amarelos: Emerson, Adilson e Elias (CAM) Bruno Silva (CRU)

Cartão vermelho: Mancuello (CRU)

Gols: Róger Guedes (ATL), aos 16 minutos do segundo tempo.

