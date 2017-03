Atlético-MG vira sobre o Villa Nova e mantém 100% no Mineiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/assessoria/arquivo) – O Atlético-MG sofreu neste sábado, mas venceu o Villa Nova, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. No Independência, Felipe Augusto abriu o placar para os visitantes, mas Fred e Otero marcaram para garantir o triunfo da equipe de Belo Horizonte.

A vitória manteve os 100% de aproveitamento do Galo na competição. Agora, a equipe tem seis vitórias, com 18 pontos conquistados, na liderança isolada. Os visitantes, por outro lado, seguem na parte de baixo da tabela, com quatro, flertando com a zona de rebaixamento.

Na próxima rodada do Estadual, o Atlético-MG encara o Tupi, novamente no Independência. Antes disso, no entanto, o time de Roger Machado estreia na Libertadores. Na quarta-feira, a equipe pega o Godoy Cruz, na Argentina. Enquanto isso, o Villa Nova volta a campo pelo Mineiro, e encara o Uberlândia.

O jogo – O Galo comandou o duelo desde o começo. Logo aos 6, em cobrança de falta, Otero exigiu defesa do arqueiro Fernando Henrique. Cinco minutos depois, foi a vez de Danilo parar no experiente goleiro dos visitantes.

Após boas chances criadas no início, os comandados de Roger não conseguiram manter o ritmo, ainda que seguissem com o domínio da partida. Aos 32, o treinador ousou e resolveu tirar o volante Yago para colocar o equatoriano Cazares, deixando o time mais ofensivo.

Aos 41, porém, o Villa chegou ao gol, na primeira chance criada. Em cobrança de escanteio, Lula desviou e Felipe Augusto colocou nas redes. A vantagem, contudo, durou pouco. Aos 43, Fred confirmou a ótima fase. Oportunista, ele empatou o duelo, em cabeçada. O camisa 9 chegou aos oito gols, e é o artilheiro do Mineiro.

Na segunda etapa, a marcação dos visitantes passou a levar vantagem em relação ao ataque do Galo, que seguia tentando. Aos 14, Fábio Santos encontrou Fred, mas o centroavante finalizou mal, perdendo a chance da virada.

Aos 22, o Villa Nova assustou, novamente na bola alta. O zagueiro Gladstone conseguiu colocar nas redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com a partida caminhando para os minutos finais, o Atlético-MG aumentou a pressão. Aos 33, Fábio Santos emendou chute em rebote de Fernando Henrique, mas a bola explodiu na defesa. Dois minutos depois, a virada veio.

Cazares encontrou Otero e, com tranquilidade, o venezuelano arrematou bem, superando o goleiro rival e colocando os donos da casa na frente, restando poucos minutos para o final da partida.

Os visitantes ainda tentaram esboçar uma reação nos minutos restantes, lançando algumas bolas para a área defendida pelo goleiro Giovanni. A defesa dos alvinegros se postou bem e, deste modo, o Atlético-MG confirmou a vitória no Independência.

