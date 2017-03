Atlético Mineiro empata com a Chapecoense e avança na Primeira Liga

Fonte: Gazeta Esportiva -O Atlético-MG sofreu, mas conseguiu o empate com a Chapecoense, na Arena Condá, na noite desta quarta-feira, em duelo pela Primeira Liga. O resultado em 2 a 2, no entanto, confirma a classificação preto e branca para a próxima fase da competição.

O Galo, com um time formado por reservas, fez o jogo que parecia ser fácil ficar difícil. O primeiro tempo atleticano foi impecável, conseguindo trocar passes, sendo um time que ocupou espaços, por isso foi para os vestiários com o sabor da vitória por 2 a 0, mesmo com o time reserva.

Os titulares da Chape, entretanto, voltaram espertos, lutaram e conseguiram o empate em menos de 10 minutos. O Atlético conseguiu se segurar e tentou sair, mas, mesmo assim, confirmou a classificação.

O Galo volta a campo no fim de semana, contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro. A Chape também volta aos gramados no sábado, contra o Criciúma, pelo estadual.

Primeiro tempo

Mesmo jogando fora de casa, com time reserva, foi o Galo que começou tomando as ações do jogo. O time de Roger Machado teve as duas primeiras chegadas, ambas com Rafael Moura, uma delas com bastante perigo. Isso mostrava o desejo atleticano de buscar a vitória – sabendo, sobretudo, que era necessário o triunfo para conseguir a classificação.

E o resultado disso aconteceu aos 12 minutos. O lateral-direito, Carlos, driblou dois oponentes e, de canhota, colocou no cantinho para abrir o marcador da noite.

No minuto seguinte a Chape tentou responder. Em cruzamento na área, quando o Galo ainda comemorava o gol, Wellington Paulista finalizou e a bola passou próximo ao gol de Uilson.

O Atlético seguiu melhor mesmo após o gol, tendo mais posse de bola e sofrendo pouco. Aos poucos, porém, a Chape foi entrando no jogo, gostando mais da partida e encontrando seus espaços.

Mas aos 39 o Galo tratou de aumentar a contagem. Após cruzamento na área, em cobrança de escanteio, Clayton desvia de cabeça e amplia a vantagem preto e branca.

Segundo tempo

A Chapecoense voltou com vontade de virar o placar. Prova disso foi que logo no primeiro minuto da etapa complementar, o atacante Wellington Paulista aproveitou a falha do zagueiro Felipe Santana para diminuir.

Mas lances depois a situação complicou novamente para a Chape. O meia Dodô usou força demais e foi expulso do jogo.

No entanto, pouco depois, a Chape voltou a pressionar e, com falta bem cobrada, consegue o empate mesmo com um homem a menos. O detalhe do lance é que o próprio zagueiro, Jesiel, jogou contra o patrimônio.

O sufuco da Chape assustou o Galo que já não encontrava forças para sair jogando. O time alvinegro, porém, conseguiu se colocar em campo e, mesmo sofrendo riscos, conseguiu segurar o placar e garantir o avanço para a próxima fase.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...