Atlético Mineiro faz 3 a 0 e passa pelo Botafogo no Nilton Santos

O Atlético Mineiro conquistou um importante resultado neste domingo ao vencer o Botafogo por 2 a 0, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os mineiros chegaram a 33 pontos e vão terminar a rodada na quinta posição. Já os cariocas, com 22, continuam no meio da tabela de classificação.

O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, mas parou nas boas defesas de Victor. Já o Atlético Mineiro foi superior na etapa final e marcou os gols da vitória com Luan e Cazares. Na próxima rodada, o Galo receberá o Vasco, na quinta-feira, na Arena Independência. No dia anterior, o Botafogo vai até a capital paulista para encarar o Palmeiras.

O confronto começou movimentado, com o Botafogo tendo mais objetividade, enquanto que o Atlético-MG não se deixava ser pressionado e tentava os avanços rápidos. Os cariocas tiveram a primeira boa chance aos cinco minutos. Aguirre cobrou falta de longe, mas a bola quicou antes e chegar ao gol e dificultou a defesa de Victor. Depois, foi a vez de Leo Valencia arriscar da entrada da área para boa defesa do goleiro mineiro.

O Botafogo seguia melhor e criou nova chance aos 14 minutos. Leo Valencia novamente chutou de fora da área e obrigou Victor a boa defesa. No rebote, Renatinho chutou para mais uma grande intervenção o goleiro, mas o lance já havia sido parado por impedimento do meia carioca. O Atlético-MG só conseguiu chegar com perigo quatro minutos depois. Ricardo Oliveira foi lançado, ficou de frente para Saulo, só que finalizou cruzado pela linha de fundo.

Com o passar do tempo, os visitantes equilibraram o confronto, mas continuavam vendo os donos da casa criar boa chances de gol. Tanto que aos 24, Renatinho finalizou da entrada da área e parou em mais uma grande defesa de Victor.

A partida perdeu em emoção durante um tempo, pois as duas equipes travam muito na parte ofensiva. Somente nos minutos finais, o Atlético-MG voltou a assustar em dois chutes, de Ricardo Oliveira e Nathan. No entanto, em ambos, a bola foi pedalinho de fundo. Assim, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais focadas em impedir as boas jogadas do rival. Tanto que na primeira boa chance, o Atlético-MG abriu o placar, aos 16 minutos. Luan tabela com Matheus Galdezani e recebeu na área. O atacante dominou e tocou na saudade Saulo.

Mesmo após o gol, o Botafogo continuou sem conseguir levar perigo aos mineiros. Os dois da casa tinham mais posse de bola, mas erravam muito no setor ofensivo. Nos contra-ataques, o Atlético-MG assustava e quase chegou ao segundo gol aos 28 minutos. Ricardo Oliveira recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Saulo.

O Atlético-MG sacramentou a vitória aos 35 minutos. Em contra-ataque rápido, Chará ganhou na velocidade da zaga botafoguense e cruzou rasteiro para Cazares na área. O meia finalizou sem chance para Saulo.

Nos minutos finais, o Botafogo ainda tentou esboçar uma pressão, mas sem qualquer organização. O Atlético-MG aproveitou os espaços para marcar o terceiro, aos 44 minutos. Tomás Andrade recebeu passe na área e chutou para a rede para dar números finais no Nilton Santos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Satiro Sodré)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...