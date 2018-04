Atlético Mineiro faz 3 a 1 no Cruzeiro na primeira final do campeonato mineiro

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – O Atlético-MG saiu em vantagem sobre o Cruzeiro na primeira final do Campeonato Mineiro durante a tarde deste domingo. No Estádio Independência, a equipe alvinegra foi eficiente nas jogadas de bola parada e conseguiu bater o arquirrival por 3 a 1.

O segundo e decisivo confronto pela decisão do título do Campeonato Mineiro está marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio do Mineirão. Com o placar alcançado no Independência, o Atlético-MG pode perder por até um gol de diferença. O Cruzeiro, com melhor campanha, é campeão se vencer por dois gols.

O time comandado pelo técnico Thiago Larghi definiu a vitória ainda no primeiro tempo. Em apenas nove minutos, com o venezuelano Otero e o centroavante Ricardo Oliveira inspirados, o Atlético-MG marcou três gols originados em jogadas e bola parada. Arrascaeta diminuiu na etapa complementar.

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de falta pelo lado direito, Otero cruzou na segunda trave. A bola passou por todo o mundo, até chegar no artilheiro Ricardo Oliveira, que completou para o fundo das redes.

O time alvinegro conseguiu aumentar sua vantagem aos 41 minutos da etapa inicial, em mais um lance originado em cobrança de bola parada efetuada por Otero. O venezuelano bateu escanteio pela direita, Adilson desviou levemente com a cabeça e Fábio acabou vencido.

O terceiro gol do Atlético-MG saiu no último minuto regulamentar da etapa inicial. Pelo lado esquerdo, Otero bateu escanteio curto e recebeu novamente. O venezuelano cruzou e o veterano Ricardo Oliveira apareceu novamente para completar, desta vez com a cabeça.

Na tentativa de diminuir a vantagem do Atlético-MG para o segundo jogo da decisão, o Cruzeiro procurou pressionar e marcou aos 37 minutos do segundo tempo. Thiago Neves recebeu de Sassá e ajeitou para finalização certeira do uruguaio Arrascaeta pela direita.

Assim que o jogo terminou, o volante argentino Lucas Romero correu na direção do banco do Atlético-MG com o dedo em riste e foi contido por Elias, o que causou um princípio de confusão. O meio-campista estrangeiro deixou o gramado do Estádio Independência sem conceder entrevista.

