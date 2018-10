Atlético Mineiro goleia o Sport pelo Brasileirão

O Atlético Mineiro teve uma tarde para não ser esquecida tão cedo, na mesma proporção que Milton Mendes teve um dia e uma estreia para não ser repetida no comando do Sport. Neste domingo, na Arena Independência, o Galo dominou por completo os 90 minutos, sofreu um susto no início, mas conseguiu uma virada de respeito e com grande atuação coletiva goleou o Leão por 5 a 1.

Os primeiro 45 minutos no Horto foram de goleada. Dominante desde o início, o Atlético até sofreu um susto aos cinco minutos com o gol marcado contra por Leonardo Silva, mas com a bola no chão e um dia inspirado da dupla Chará e Cazares não só conseguiu a virada, como foi para o vestiário com uma goleada na bagagem. Com gols de Elias, Fábio Santos, Emerson e Cazares, o time comandado por Thiago Larghi fez 4 a 1 apenas na primeira etapa.

Como era de se esperar, o segundo tempo foi bem menos intenso que o primeiro, mas nem por isso sem gols. Apesar de não esboçar uma grande pressão, o Sport conseguiu diminuir a vantagem com Michel Bastos. Reintegrado recentemente ao elenco, o meia, de cabeça, diminuiu a desvantagem e alimentou o sonho do empate, que logo foi interrompido por Ricardo Oliveira. Findando uma maré ruim, o experiente centroavante encheu o pé para dar números finais ao jogo: 5 a 2.

Com os três pontos conquistados neste domingo, o Galo chegou aos 45 pontos e segue alimentando o sonho do título Brasileiro. Enquanto isso, o Sport, derrotado do dia, se afundou ainda mais na vice-lanterna, com 24. Precisando se reerguer, o Leão abre a 28ª rodada na próxima sexta diante do Internacional, na Ilha do Retiro, enquanto o Atlético entra em campo no sábado, contra a Chape na Arena Condá.

Precisando dar uma resposta, o Atlético Mineiro começou a partida a todo vapor. Com a posse de bola, o time mineiro preteria a ligação direta e construía suas jogadas com muita movimentação e toques rápidos. Foi assim que, logo no primeiro minuto, Chará finalizou a ótima trama coletiva, mas por cima do gol de Magrão. Na sequência, o colombiano teve nova chance, mas chutou na rede pelo lado de fora.

Precavido na defesa, o Sport tinha nitidamente a proposta de tentar liquidar o jogo em alguma estocada certeira ou por meio da bola parada. E foi assim que, aos cinco minutos, a rede do goleiro Victor balançou. Após cobrança de escanteio, Michel Bastos dividiu com Leonardo Silva, que desviou contra a própria meta e marcou para o Leão.

A vantagem no placar mudou tudo na partida. E pior para o Sport. Atrás, o Galo começou a pressionar e acuar ainda mais o adversário em seu campo defensivo, conseguindo o empate logo em seguida. Aos oito, em nova jogada muito bem trabalhada, Chará apenas rolou para Elias, que invadiu a área e tocou no canto de Magrão.

O empate ascendeu tudo no Horto. Tanto a torcida, quanto o time do Galo aumentaram a intensidade em busca da virada, que se concretizou aos 24 minutos com um pênalti convertido por Fábio Santos. Em nova jogada efetiva, Chará costurou pelo lado esquerdo e rolou para Ricardo Oliveira, que tentou a letra, mas foi impedido por Durval, que desviou com a mão dentro da área. Na cobrança do pênalti, o lateral-esquerdo encheu o pé e virou.

Enquanto alguns ainda comemoravam o segundo, saiu o terceiro do Galo. E um golaço. Enquanto o Sport tentava ajustar o lado esquerdo no qual sofria demais com os avanços de Chará, o flanco direito ficou espaçado e foi por onde Emerson resolveu sozinho. Com uma linda sequência de dribles, saiu na cara de Magrão e tocou no canto para ampliar a vantagem dos mandantes.

No primeiro tempo, ainda deu tempo para o quarto gol atleticano. Aos 29 minutos, o Sport exemplificou as dificuldades pela qual passa no Brasileiro em um único lance. Cazares tentou lançar Ricardo Oliveira, a zaga cortou, mas na tentativa de proteger para Magrão, Durval cochilou e o próprio equatoriano completou para dar ampliar. Na sequência, o experiente defensor do Leão acabou expulso.

Depois de um primeiro tempo de cinco gols, naturalmente a segunda etapa seria de menos intensidade e emoção. Mesmo assim, o Galo não se acomodou com a vantagem e, aos três minutos, Leonardo Silva por pouco não deixou o seu após cobrança de escanteio.

Quem não veio mais acomodado do vestiário foi o Sport. Ciente da dificuldade, o Leão não tentou desde o início uma pressão em busca de ao menos mais um tento, mas foi aos poucos, com a posse da bola, buscando uma chance de cada vez. E na primeira delas, Michel Bastos foi letal. Aos 11 minutos, Raul Prata cruzou do lado direito e o meia, reintegrado ao elenco com a chegada de Milton Mendes, desviou para a rede de cabeça.

A alegria dos Leões e o ímpeto pelo sonho do empate, porém, acabou findada aos 24 minutos da segunda etapa junto com o jejum de Ricardo Oliveira. O centroavante recebeu ótimo passe, armou o chute e soltou o pé sem qualquer chance para Magrão evitar o quinto gol do Galo.

Na reta final, o Galo apenas controlou o jogo para sair do Horto com importantes três pontos. Já do lado do Sport, recuperação é a palavra da vez, depois de uma atuação muito inconsistente. No fim, a goleada por 5 a 2 permaneceu no placar.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Bruno Cantini/Atlético/arquivo)

