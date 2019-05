Atlético Mineiro vence o Vasco em São Januário pelo Brasileirão

Por:Gazeta Esportiva (foto: reprodução/arquivo)- Ainda em um momento questionável na temporada, com várias críticas ao futebol desenvolvido, o Atlético venceu o Vasco, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, em São Januário, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Galo na liderança, ao lado do São Paulo, ambos com seis pontos. O Vasco amarga a lanterna, sem pontuar.

O primeiro tempo foi muito ruim: o Vasco atacava de maneira desordenada e o Galo simplesmente não atacou. Já na etapa complementar, o Atlético conseguiu agredir e marcou dois gols.

Na próxima rodada, o Atlético vai até o Castelão enfrentar o Ceará, no sábado, às 21h (de Brasília). Já o Vasco recebe o Corinthians, no mesmo dia, às 19h, na Arena da Amazônia.

O Vasco entrou em campo com o foco em se reabilitar. A rodada de estreia foi pra lá de desastrosa para o clube carioca que sofreu uma dura queda por 4 a 1 para o Athletico, no Paraná. Pelo lado atleticano, o triunfo até veio, os três pontos foram computados, mas a exibição no Independência, diante do Avaí, não foi necessariamente o que era esperado.

O duelo, porém, foi muito ruim nos primeiros minutos. O Vasco atacava de forma desordenada e o Galo se defendia. Vale ressaltar a maneira como o Atlético se comportava em campo: a equipe não atacava, não se arriscava, mas a compactação do grupo alvinegro dificultava muito as ações do Vasco. Torna-se necessário ainda explicar que essa organização há muito não se via na equipe preto e branca.

A melhor chance do primeiro tempo ocorreu apenas aos 27: Yan Sasse chutou de fora da área e Victor fez a defesa mostrando bastante elasticidade.

Por fim, o que se viu em São Januário foram dois times lentos, com pouca criatividade e sem ambição, embora fosse necessário ter.

A volta do intervalo foi bem melhor. O técnico Rodrigo Santana tirou Luan de campo – exausto – e colocou Maicon Bolt. O Galo que tinha problemas na armação de jogadas tirou seu único atleta que tentava organizar este meio campo.

O Atlético se lançou para buscar o ataque com qualidade e fez isso. Logo no primeiro minuto, em cruzamento na área, Igor Rabello subiu e quase marcou o tento atleticano.

Aos 13 o Galo chegou ao gol. Após troca de passes, a redonda chegou em Elias. O volante atleticano soltou o pé e colocou no ângulo do goleiro vascaíno.

O Vasco buscou o ataque com todas as suas forças para tentar, pelo menos, o empate. A equipe de São Januário passou a pressionar muito o Galo. Aos 20 a equipe conseguiu o empate. Em um chute de Pikachu, a bola pegou na zaga e sobrou para Maxi Lopez que tirou do goleiro Victor e mandou para o fundo das redes.

O tento fez com que o Galo também fosse ao ataque no sonho de voltar do Rio de Janeiro com três pontos na bagagem. O Atlético criou boas chances, levou bastante perigo e, aos 45, conseguiu o triunfo. Chará pegou a bola na entrada da área, limpou o lance e colocou no fundo das redes.

