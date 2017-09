Atlético Mineiro vence Paraná e está na final da Primeira Liga Foto Pedro Souza -O Atlético Mineiro venceu o Paraná, no Independência, com gol do volante Elias, para se colocar na decisão da Primeira Liga. O Galo espera o adversário do encontro entre Cruzeiro e Londrina, no domingo.

Para vencer a partida, os mineiros tiveram de furar a defesa paranaense, muito fechada na primeira parte. Mas o time de Rogério Micale mostrou intensidade e qualidade para vencer a retranca.

Mesmo pressionado, o Tricolor ainda teve uma chance de sair na frente. Foi na bola parada, claro: após levantamento na área, Brock acertou o poste.

Só que o Galo manteve a pressão até chegar ao gol. Luan fez boa jogada pela direita e mandou para Elias, que mandou um chute certeiro, sem chance para Richard.

O Alvinegro poderia até ter ido ao intervalo com uma vantagem maior. Na segunda etapa, apertou menos e, em determinado momento, preferiu até administrar a vitória.

O Paraná fez muito pouco para deixar o jogo atrativo. Só foi conseguir ameaçar a vitória atleticana no último lance do jogo, em cobrança de falta nos acréscimos. João Pedro ficou perto de empatar, mas a bola pegou no travessão e os mineiros estão mesmo na final.

