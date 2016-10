Atlético Nacional faz 3 e elimina o Coritiba da Sul-Americana

Fonte: Gazeta Esportiva – Coritiba até começou bem, mas deu adeus à Copa Sul-americana ao perder de virada por 3 a 1 para o Atlético Nacional, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. No jogo de ida, empate em 1 a 1 na capital paranaense. O próximo adversário dos colombianos será o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Coxa abriu o placar na primeira etapa, aos 42 minutos, em bela cobrança de falta de González. Mas, depois do intervalo, o time da casa foi para cima e, aos seis minutos, Borja deixou tudo igual. Aos 14 minutos, novamente Borja, com um lindo voleio, decretou a virada. Aos 26 minutos, de pênalti, o terceiro dele para fechar a contagem.

O jogo – A partida começou bastante disputada, com muita marcação dos dois lados, concentrada no meio-campo. Aos nove minutos, Borja, sem conseguir penetrar na defesa alviverde, arriscou de longe, sem perigo. O Coxa adotou uma postura mais defensiva, fechando muito bem os espaços dos colombianos, mas não encontrava uma oportunidade para contra-atacar.

Boa tentativa brasileira aos 15 minutos, primeiro com Leandro, que acerto a trave, no rebote com Iago, mas a arbitragem parou o lance para marcar impedimento. Aos 20 minutos, Carpegiani perdeu Luccas Claro, lesionado, e optou pela entrada de Thiago Lopes. Logo em seu primeiro lance, o meia cruzou na medida para Kazim, que foi travado no momento exato da cabeçada.

Boa triangulação entre Leandro, Kazim e Ruy aos 29 minutos, mas o meia saiu um pouco antes, entrando em impedimento. De falta, aos 35 minutos, Torres cobrou falta na entrada da área e a bola passou muito perto do travessão. Mas a resposta foi falta. Aos 42 minutos, González acertou um lindo chute em cobrança de fata e estufou as redes para abrir o placar.

do intervalo, o Nacional voltou pressionado. Aos cinco minutos, Ibargüen chegou pelo lado esquerdo e cruza para a área, mas Benítez afastou para fora. Mas, aos seis minutos, Borja aproveitou vacilo da defesa para deixar tudo igual. A pressão era forte e, aos 13 minutos, Berio e invadiu a área e, de frente para a meta, carimbou a trave.

Porém, aos 14 minutos, aproveitando cobrança de escanteio, Borja, com um lindo voleio, decretou a virada colombiana. Carpegiani apostou então na entrada de Kléber Gladiador, colocando o Coxa para frente. Mas, aos 25 minutos, bola entre o peito e o braço de Kazim na área e pênalti marcado. Na cobrança, Borja fez o terceiro dele.

O Coritiba ainda tento responder, aso 30 minutos, em uma cabeçada forte de Juninho, pela linha de fundo. Troco veio na sequência, com o artilheiro Borja, que aparece na área e foi travado pelo goleiro Wilson. Já no desespero, aos 42 minutos, Leandro arriscou de mito longe e isolou. Coxa eliminado na luta por um título inédito. Agora vai focar a luta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

