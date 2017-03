Atlético Paranaense vacila e estreia empatando na Libertadores

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: AFP) – Abrindo a participação brasileira na fase de grupos da Libertadores da América 2017, o Atlético Paranaense vacilou depois de abrir dois gols de vantagem na Arena da Baixada e cedeu o empate em 2 a 2 para a Universidad Católica, do Chile. Com o time principal focado penas na competição internacional, o Rubro-Negro mostrou força física e entrosamento, com uma apresentação convincente, especialmente na etapa inicial, mas recuou demais e, em cinco minutos, permitiu os gols chilenos.

O Furacão precisou de cinco minutos no primeiro tempo para abrir a contagem, em jogada de Thiago Heleno e Jonathan que terminou nos pés de Lucho González, que estufou as redes. Depois do intervalo, o time recuou, mas Nikão, com um golaço aos 30 minutos, deu mais tranquilidade. Llanos, aos 40 minutos, descontou de cabeça e Noir, aos 44 minutos, deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o San Lorenzo, quarta-feira, no Nuevo Gasometro. Já a Universidad Católica encara o Flamengo, no mesmo dia, no San Carlos de Apoquindo.

O jogo – Sem nenhuma grande surpresa, o Furacão entrou em campo com Felipe Gedoz no lugar do suspenso Grafite. Com a bola rolando, o Rubro-Negro dominava as ações, tocando a bola com paciência e esperando uma oportunidade e de entrar na defesa chilena. Mas quem deu o primeiro chute foi Santiago Silva, aproveitando vacilo do Lucho, aos quatro minutos, e obrigado Weverton a fazer a primeira defesa.

Porém, na resposta, Thiago Heleno lançou, Jonathan cruzou na marca do pênalti e Lucho Gonzalez apareceu para chutar firme e abrir o placar. O jogo ficou mais aberto e a Católica começou a atacar também, mas erravam passes demais. Aos 12 minutos, Jonathan chegou no fundo e cruzou para trás, mas ninguém alcançou na área. Aos 18 minutos, Carlos Alberto fez fiz, invadiu a área, e chutou cruzado, pela linha de fundo.

Contra-ataque em velocidade do Atlético, aos 23 minutos, Gedoz pedalou, abriu espaço e fuzilou para Toselli tirar de soco o perigo. Felipe Gedoz era o homem da bola parada e, aos 32 minutos, cobrou escanteio para Thiago Heleno testar para fora. O Furacão administrava bem a posse de bola, controlando o jogo. Os chilenos chegaram na área aos 42 minutos, mas a bola parou em Buonanotte, que praticamente recuou para Weverton.

Para a etapa final, os times voltaram a campo sem alterações. Logo no primeiro minuto, grande lançamento para Pablo e Toselli deixou a meta para tirar de cabeça. No troco, Noir pegou de fora da área, Kalinski desviou de primeira e a bola foi pela linha de fundo, com algum perigo. Gedoz seguia arriscando de longe, e, aos nove minutos, parou nas mãos de Toselli.

Depois de levar um susto e choque de cabeça, Nikão precisou sair de campo, mas voltou na sequência. O jogo era mais disputado no meio, com os dois times buscando o jogo. L tanque esperava por uma bola a seu estilo e ela veio, aos 18 minutos, em cruzamento na medida para a cabeçada que Weverton segurou em cima da linha. O Rubro-Negro recuou demais na espera de um contra-ataque.

O torcedor já se mostrava preocupado com a postura atleticana em campo. Até que, aos 30 minutos, Rosseto tocou de calcanhar e Nikão, um dos grandes nomes da partida, chutou no ângulo para marcar um golaço na Arena. Aos 35 minutos, Lanaro recebeu com liberdade, bateu de primeira e Weverton fez linda defesa para salvar. A tensão voltou aos 40 minutos, depois que Llanos, de cabeça, descontou e quase empatou um minutos depois, batendo na rede, pelo lado de fora. Aos 44 minutos, Noir aproveitou cruzamento para buscar a igualdade. Pablo, aos 48 minutos, ainda acertou o travessão, mas ficou nisso.

