Atlético-PR bate o Coritiba em clássico morno na Vila Capanema

Fonte: Gazeta Esportiva – Em um clássico morno na Vila Capanema, o Atlético Paranaense fez valer seu mando de campo e bateu o rival Coritiba por 2 a 0, voltando ao G6 do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Furacão chegou aos 48 pontos, na sexta colocação. Já O Coxa, com 37 pontos, segue na 13ª colocação, ainda próximo da zona de rebaixamento.

O placar foi aberto aos 20 minutos da primeira etapa, com Matheus Rosseto, que aproveitou cruzamento de Pablo para acertar um chute certeiro para o fundo das redes. Um belo gol em um jogo fraco tecnicamente. Depois do intervalo, aos 23 minutos, Pablo, com liberdade e tranquilidade fechou a contagem.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense encara o América Mineiro, na segunda-feira, dias 24 e outubro, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Coritiba terá pela frente o Fluminense, domingo, no estádio Couto Pereira.

O jogo – A partida começou bastante corrida, disputada, com muita marcação. Os três minutos, Lucho cobrou falta fechada para Pablo, mas João Paulo apareceu para afastar. A briga era intensa no meio-campo, com muitas roubadas de bola. Chute a gol mesmo somente aos nove minutos, com Raphael Veiga, que girou o corpo e arrematou por cima da meta. Aos 12 minutos, Renan cruzou na medida para Thiago Heleno desviar pela linha de fundo.

Furacão no ataque, aos 20 minutos, com Pablo acreditando em uma bola quase perdida e cruzando para Matheus Rosseto pegar e acertar um belo chute e estufar as redes para abrir o placar. Aos 25 minutos, o Coxa tentou responder, com João Paulo cobrando falta no cantinho e obrigando Weverton a fazer ótima defesa. O árbitro colocou em prática uma parada técnica por conta do calor.

Quando a bola voltou a rolar, aos 34 minutos, Léo cobrou falta na área, ela ficou pingando até que Juan conseguiu dar um balão e Wilson saiu para agarrar. As equipes não conseguiam criar oportunidades reais de gols e os goleiros praticamente não trabalhava. Aos 45 minutos, Edinho brigou pela bola dentro da área atleticana, mas a arbitragem parou o lance antes da tentativa de arremate.

Para a etapa final, o Alviverde voltou com Carlinhos e Kazim nos lugares de Edinho e Vinícius. Com a bola rolando, o mesmo clima do primeiro tempo, com algumas disputas polêmicas, mas pouca eficiência dos times com a bola rolando. Aos 10 minutos, Léo cobrou falta na área nos pés de Renan Lodi que, no entanto, espanou e entrou para os adversários.

Apenas um erro poderia trazer emoção à partida e ele aconteceu aos 16 minutos, com Dodô entregando a bola para o Furacão. Hernani agradeceu e mandou um verdadeiro petardo, carimbando a trave. O Coritiba até conseguiu marcar, aos 19 minutos, mas o gol de Carlinhos foi invalidade por conta de um toque de mão no lance. Mas, aos 23 minutos Pablo recebeu com liberdade, penetrou na área e tocou na saída de Wilson para ampliar.

Após mais uma parada técnica, aos 34 minutos, Juan, já no desespero, arriscou um chute de longa distância e isolou a bola. Os dois times já pareciam não ter vontade ou força para acelerar o jogo, que seguia morno. Aos 40 minutos, Léo partiu para a jogada individual, chegou no fundo, mas cruzou para ninguém. Aos 47 minutos, o último chute de Juan, que parou em Weverton.

