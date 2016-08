Atlético-PR freia reação do Botafogo, volta a vencer e se reaproxima do G-4

O clube carioca volta a entrar em campo na quinta-feira, quando receberá a visita do Cruzeiro pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, jogará novamente no domingo contra o Grêmio, também como mandante.

O resultado deixa o Atlético-PR com 33 pontos e agora em oitavo lugar. A distância para o Corinthians, primeiro integrante do G-4, é de apenas quatro pontos. Por outro lado, o Botafogo volta a perder após duas vitórias seguidas, fica estacionado nos 26 pontos e está em 13º.

A última vitória do time paranaense tinha sido no dia 3 de agosto, quando bateu o Corinthians por 2 a 0. Desde então, vinha de derrotas para Flamengo, Palmeiras, Atlético-PR e Grêmio. Todas pelo placar de 1 a 0.

Depois de quatro derrotas consecutivas, o Atlético-PR enfim voltou a balançar as redes e a ganhar no Campeonato Brasileiro.

