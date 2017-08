Atlético-PR vence o Vasco no Rio e sai da zona do rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo) – O Atlético-PR acabou com uma série de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro ao bater por 1 a 0 o Vasco, nesta segunda-feira, em Volta Redonda. Com o resultado, os paranaenses chegaram a 20 pontos e deixaram a zona de rebaixamento. Já os cruzmaltinos seguem com 23 e perderam a chance de encostar no G-6.

Após um primeiro tempo de muita marcação e pouca emoção, o Atlético-PR aproveitou contra-ataque na etapa final para marcar. Ribamar viu Henrique falhar e só teve o trabalho de colocar para a rede.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Cruzeiro, novamente em Volta Redonda, nesta quinta-feira. No mesmo dia, o Atlético-PR recebe o Avaí, na Arena da Baixada.

O Vasco começou a partida tentando pressionar a saída de bola do Atlético-PR. Mesmo com a forte marcação, os paranaenses tiveram a primeira chance de gol, aos quatro minutos. Após cruzamento, Ribamar cabeceou, mas para fora.

Enquanto os cruzmaltinos sofriam com os erros de passes e não incomodavam Weverton, os visitantes eram mais organizados e conseguiam se aproximar do gol. Aos 18 minutos, após falta cobrada na área, Lucho González apareceu sozinho, mas cabeceou na rede pelo lado de fora.

Com o jogo concentrado entre as intermediárias, as chances de gol não existiam. O Vasco só conseguiu chutar pela primeira vez aos 29 minutos, com Paulo Vitor, só que sem perigo para Weverton. Depois, Bruno Paulista assustou em cobrança de falta que foi pela linha de fundo.

Nos minutos finais, o panorama da partida continuou o mesmo. O Vasco tinha mais posse de bola, mas errava muitos passes. O Atlético-PR tentava emplacar nos contra-ataques, sem sucesso. Assim, o duelo foi para o intervalo com o placar inalterado.

No segundo tempo, os donos da casa voltaram com mais intensidade e quase abriram o placar logo com um minuto. Mateus Vital arriscou de fora da área, a bola quicou errado no gramado e por pouco não enganou Weverton, que fez a defesa com o peito. O Atlético-PR não se intimidou e respondeu aos cinco. Lucho González chutou colocado no canto, mas Martín Silva estava atento para salvar os cariocas.

O Vasco continuava tendo mais posse de bola, mas quem abriu o placar foi o Atlético-PR, aos 15 minutos. Em contra-ataque rápido, Pablo cruzou, contou a falha de Henrique e viu Ribamar só tocar para a rede.

O revés fez os cruzmaltinos se lançarem ao ataque. Os cariocas chegaram com perigo aos 19 minutos, em chute de fora da área de Paulo Vítor que obrigou Weverton a fazer grande defesa. Depois, foi a vez de Gilberto tentar de longe e Thalles quase empurrar para o gol.

Com o passar do tempo, o Vasco tentou aumentar a pressão em busca do empate, mas continuava tendo muita dificuldade em criar boas jogadas. O Atlético-PR recuou e esperava os erros cruzmaltinos para tentar os contra-ataques.

Nos minutos finais, o jogo voltou a ter emoção. O Vasco chegou com perigo em cabeceio de Rafael Marques. O Atlético-PR respondeu em chute de Felipe Gedoz que obrigou Martín Silva a fazer boa defesa. Já nos acréscimos, os cruzmaltinos tiveram duas chances de empatar. Na primeira, Henrique chutou, Weverton desviou e a bola foi na trave. No rebote, foi a vez de Paulo Vitor acertar o travessão. Assim, os paranaenses conseguiram manter o resultado positivo em Volta Redonda.

