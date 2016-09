Atlético vence de virada e Internacional fica perto da zona de rebaixamento

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: arquivo/assessoria) – De virada, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2 a 1, na Arena da Baixada, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Furacão encostou na briga pelo G4, enquanto o Colorado segue perigosamente próximo à zona de rebaixamento.

O primeiro gol da partida foi relâmpago, com um minuto, Valdívia cabeceou no ângulo de Weverton. Depois disso, o Atlético dominou o confronto e conseguiu a virada com dois gols de Pablo, o primeiro aos 39 minutos da primeira etapa, aproveitando rebote, e o segundo, a um minuto do segundo tempo, de cabeça.

O Furacão agora soma 36 pontos no 6º lugar, apenas quatro pontos atrás do Corinthians, quarto colocado no Brasileirão. O Internacional fica estacionado nos 27 pontos na 16ª colocação, empatado em número de pontos com o Figueirense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

O jogo – A partida começou com um gol relâmpago. Com um minuto no relógio, Artur cobrou o lateral direto na área, Aylon desviou na primeira trave e Valdívia subiu no meio da área para cabecear no ângulo de Weverton.

Depois do baque inicial, o Atlético Paranaense começou a se encontrar na partida. Aos 10, Pablo recebeu na esquerda na linha de fundo e rolou para trás para Hernani, na altura da meia lua, bater de primeira, mas o chute desviou na zaga adversária.

Com a vantagem no placar, o Inter parecia se segurar no jogo. Esperava boas oportunidades para subir, como aconteceu aos 30 minutos. Em cobrança de falta, Seija soltou um canudo, a bola ainda quicou antes de chegar no gol, mas Weverton estava ligado e fez uma grande defesa.

Melhor dentro da disputa, o Furacão conseguiu o empate aos 39 minutos. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou na área, Seija vacilou e foi desarmado por Hernani, que chutou forte, mas Danilo espalmou. No rebote, Paulo ajeitou para a direita e estufou as redes.

Na volta para a segunda etapa, outro gol relâmpago. De novo com apenas um minuto, Léo cruzou na área, Danilo Fernandes saiu mal e Pablo marcou pela segunda vez na disputa.

Com a vantagem no placar, o Furacão dominou o confronto. Aos 18, André Lima ganhou uma disputa de bola dentro da área com a zaga do Inter, conseguiu chutar mascado, mas a bola saiu raspando a trave.

Sem conseguir chegar trocando passes, o Inter passou a lançar a bola dentro da área, mas sem sucesso. O Furacão conseguia se impor. Aos 40, quase decidiu o placar. Lucas Fernandes cobrou escanteio, André Lima subiu mais do que todo mundo e cabeceou no primeiro poste, mas a bola foi para fora com muito perigo.

