Ato com artistas contra Temer no Centro do Rio termina em confusão

Ato tinha faixas com dizeres contrários à permanência do presidente no poder. Manifestantes disseram que houve repressão por parte de policiais militares.

Acabou em confusão um protesto no Centro do Rio convocado nas redes sociais contra o presidente Michel Temer. Batizada de “Inaceitável”, a manifestação na noite desta terça-feira (24) contou com a presença de artistas e pedia a saída de Temer do cargo.

De acordo com relatos nas redes sociais, os manifestantes foram atacados com bombas de gás e gás de pimenta por policiais militares. Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Participaram do ato desta noite políticos e artistas, que caminharam desde a Candelária, na Avenida Presidente Vargas, pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, já próximo ao Aterro do Flamengo.

Já em frente ao Palácio Tiradentes, sede da Câmara Municipal, testemunhas contaram ao G1 que algumas pessoas picharam a fachada do prédio e, em seguida, teve início o tumulto.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...